Un nouveau fonds pour un écosystème en pleine expansion

Ce 7ème fonds depuis sa création en 2000 a été levé auprès d’un mix d’investisseurs nouveaux et historiques provenant d’Europe, des Etats-Unis et d’Asie et porte à plus de 3 milliards de dollars la gestion d’actifs de Balderton Capital.

Ce fonds est lancé dans un contexte de dynamique sans précédent au sein de l’écosystème tech européen. Le nombre annuel de tours de table en Série A en Europe a quadruplé depuis 2012 et le montant total des financements en capital-risque pour les startups européennes a atteint un record l’an dernier, passant ainsi de 11,5 milliards d’euros en 2014 à 24,6 milliards en 2018.

Comme pour les fonds précédents, Balderton cherchera à investir dans des technologies de pointe ainsi que des marques fortes et scalables. Il sera géré par une équipe d’investissement de 15 personnes à travers l’Europe. Désormais, Balderton a des membres permanents basés à Paris et à Berlin pour établir des relations encore plus étroites avec les entrepreneurs, les fonds d’amorçage et les accélérateurs tout en maintenant une relation de proximité avec ses pépites sur le terrain.

“Nous sommes convaincus que l’Europe a le potentiel pour faire émerger la prochaine génération de géants technologiques. Nous sommes déterminés à aider et à accompagner les fondateurs les plus brillants à réaliser cette ambition.” affirme Bernard Liautaud, Managing Partner chez Balderton Capital. “Nous voyons de plus en plus de fondateurs exceptionnels lever en Série A en Europe et avec ce nouveau fonds, nous souhaitons leur apporter le soutien nécessaire à leur développement.”

“Avec 20 années d’expérience dans l’investissement, nous savons que la Série A est un moment charnière dans le parcours d’une startup. C’est le moment critique où elles atteignent leur “product-market fit”, sont prêtes à accélérer leur développement et doivent prendre des décisions qui auront un impact significatif sur leur croissance. Nous souhaitons justement les guider pour prendre ces décisions.” conclut Bernard Liautaud.

Balderton Capital, une success story pan-européenne

Depuis le lancement de son précédent fonds, l’équipe de Balderton a noué des relations avec plus de 7500 fondateurs européens et a investi dans 26 nouvelles entreprises. Aujourd’hui, le fonds est actif dans plus de 90 entreprises à travers 15 pays européens.

Le portefeuille de Balderton comprend notamment Healx, qui utilise l’IA pour accélérer le traitement des maladies rares ; la plateforme de e-commerce The Hut Group, qui compte plus de 100 marques de produits de santé, de beauté, de fitness et de lifestyle ; Infarm, l’une des plateformes d’agriculture urbaine les plus avancées au monde ; Revolut, une banque numérique à l’échelle internationale ; et SOPHiA Genetics, qui utilise l’IA pour générer des informations cliniques et génomiques à destination des professionnels de la santé.

Un accompagnement sur-mesure pour les startups européennes

Avec plus de 2 milliards de fonds levés depuis 2018, les sociétés du portefeuille de Balderton emploient plus de 18000 personnes dans plus de 50 pays à travers le monde. C’est pour cela que la société a créé “Build”, une plateforme sur-mesure pour accompagner ses entrepreneurs dans leur développement.

Au travers de ce support, Balderton fournit aux startups des services juridiques, marketing, financiers et de gestion des talents au fur et à mesure de leur évolution. En plus de l’équipe interne de Build, la plateforme connecte les fondateurs et leurs équipes à une communauté active de pairs.

Dans ce cadre, les équipes fondatrices ont accès à un réseau de leaders internationaux provenant du conseil exécutif de Balderton, au réseau “CEO Collective” et à des événements d’équipes ainsi qu’à des rencontres et des ateliers organisés au siège de Balderton mais également à travers l’Europe.