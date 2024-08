Il s’agit de la plus grande levée de fonds combinée de “early stage” et de croissance en Europe.

« Chez Balderton, nous pensons que la meilleure façon de changer le monde passe par la création d’entreprises ambitieuses et innovantes. Et il est certain qu’un grand nombre d’entre elles seront créées en Europe. Notre mission est donc d’être le partenaire de choix des fondateurs de ces entreprises. Aujourd’hui, avec le lancement de ces deux nouveaux fonds, nous nous mettons en pole position pour le faire. », commente Bernard Liautaud, Managing Director de Balderton.

Ces deux nouveaux fonds ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs. C’est la première fois que la société lève simultanément ses fonds de early stage et de croissance. La diversité croissante des investisseurs internationaux témoigne de l’attrait pour le positionnement européen de Balderton et atteste de sa réussite depuis plus de 25 ans.

Au cours des dernières années, l’Europe s’est en effet hissée parmi les acteurs clés de la tech internationale. Mieux, elle s’est imposée sur le podium mondial de l’Intelligence Artificielle - derrière la Californie - avec Paris et Londres comme centres névralgiques. De plus, si le continent bénéficie d’un environnement éducatif avec des institutions de renommée mondiale, d’écoles d’ingénieur réputées, elle dispose également d’une culture entrepreneuriale forte et d’un écosystème de financement développé, soutenus par plusieurs générations d’entrepreneurs.

La croissance de l’écosystème tech européen a également généré des rendements solides pour les investisseurs. En effet, selon Invest Europe et Cambridge Associates, les fonds de capital-risque européen ont surpassé leurs homologues nord-américain à horizon de 10 à 15 ans.

Depuis sa création en 2000, Balderton a investi dans plus de 275 entreprises tech européennes, avec une prédilection pour les secteurs de l’IA, de la fintech, du SaaS B2B, de la santé numérique, de la mobilité ou encore du gaming et des marketplaces. La firme a réalisé de nombreux investissements qui se sont soldés par des sorties réussies – Darktrace, Depop, MySQL, Peakon, Recorded Future, Talend, et THG,… - mais aussi dans des sociétés encore en portefeuille à l’image de Revolut, Dream Games, GoCardless, Contentful, Wayve, Writer et PhotoRoom.

En plus du soutien et de l’accompagnement de son équipe d’investissement, qui apporte une expérience opérationnelle et entrepreneuriale inestimable, Balderton offre une gamme complète de services à ses fondateurs et aux entreprises de son portefeuille :

La plateforme mise en place par le fonds est composée d’une équipe d’experts en droit, finance, ressources humaines (gestion des talents), marketing et développement durable.

Les "Executives in Residence", des vétérans de l’industrie avec des décennies d’expérience en gestion et développement de startups, apportent leur expertise approfondie dans des domaines tels que l’ingénierie, le développement de produits ,le droit et la stratégie commerciale.

Une communauté de plus de 700 leaders de la tech européenne issus du portefeuille du fonds, qui se réunissent pour se soutenir entre pairs, réseauter et participer à des événements, formant ainsi l’un des réseaux de startups les plus solides d’Europe.

De plus, Balderton prend des mesures inédites pour soutenir les fondateurs via sa plateforme “Founder Wellbeing and Performance”, leader dans le secteur. Elle comprend un coaching exécutif, un accompagnement entre pairs grâce à des forums dédiés aux PDG, un programme de santé et de fitness, et l’accès à une plateforme numérique pour les parents entrepreneurs.

Avec ses 65 membres répartis à travers l’Europe, un nouveau fonds de 1,3 milliard de dollars et un portefeuille solide de plus de 125 entreprises, Balderton se réjouit de poursuivre sa collaboration avec les meilleurs entrepreneurs européens pour bâtir des entreprises capables de changer le monde.