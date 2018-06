Ally Bridge Group est une société d’investissement spécialisée dans les sciences de la vie. Aujourd’hui, ABG gère plus de 2 milliards de dollars d’actifs dans des secteurs tels que la biotechnologie, la médecine ou l’industrie biopharmaceutique en Chine, aux Etats-Unis ainsi qu’en Europe et continue d’investir dans les solutions médicales les plus innovantes.

Créée en 2017 et basée à Montpellier, Quantum Surgical est une startup française créée par Bertin Nahum et spécialisée dans le développement de solutions robotiques de nouvelle génération pour les thérapies anticancéreuses mini-invasives.

Lifetech Scientific, société de technologie médicale innovante leader en Chine, a également participé à cet investissement par le biais de sa joint-venture avec ABG et collaborera avec Quantum Surgical sur le marché chinois.

Baker McKenzie a conseillé ABG avec Matthieu Grollemund, associé au sein de la pratique M&A à Paris, et Raphaël Sendowski, collaborateur.