Avec un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars, Camso occupe une position de leader mondial sur les marchés des chenilles en caoutchouc pour les engins agricoles et les motoneiges et sur le marché de la manutention avec des pneus pleins et diagonaux. Créée en 1982, l’entreprise bénéficie aujourd’hui d’une présence commerciale dans 100 pays.

De nombreux bureaux et pratiques de Baker McKenzie sont intervenus sur cette opération à travers 28 juridictions différentes dans le monde. A Paris, l’équipe du cabinet était composée, en M&A, de Marie-Françoise Bréchignac, associée, Guillaume Nataf, partner, et Arnaud Charpentier, collaborateur. Hervé Jégou, partner, et Corentin Dolivet, collaborateur, sont intervenus sur les aspects immobiliers de la transaction, tandis qu’Olivier Vasset, associé, a apporté son expertise en droit social.