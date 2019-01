Marchés des Capitaux

Fondée en 1904 à Paris, Baikowski® confectionne des poudres et formulations d’alumine ultra pures ainsi que d’autres oxydes tels que le Spinelle, la ZTA, le YAG et le Cérium pour des applications selon différentes techniques. La société centenaire est présente aujourd’hui dans cinq pays et opère dans divers marchés high-techs tels que les marchés de l’éclairage, l’horlogerie, la téléphonie, le microélectronique, l’automobile, la défense et le médical.

L’introduction en Bourse de Baikowski® (code mnémonique : ALBKK) a été réalisée après l’admission par cotation directe le 27 décembre 2018 de 3 671 665 actions au total. L’admission résulte d’un spin-off de la société PSB Industries. Le cours de référence technique a été fixé à 14,10 euros par action. La capitalisation boursière de la société au jour de l’introduction s’élève à environ 51,8 millions d’euros.

A l’occasion de la cérémonie d’introduction en Bourse, Benoît Grenot, Directeur Général de Baikowski®, a déclaré : « Nous allons avec cette entrée sur Euronext, écrire une nouvelle page d’histoire pour notre société centenaire et familiale. Notre ambition est grande, elle est guidée par notre passion d’industriel, notre puissance de R&D, la confiance de nos clients. Je remercie tous nos actionnaires, partenaires et nos équipes pour le travail que nous venons de réaliser et leur enthousiasme sans faille qui doit nous permettre de poursuivre notre développement avec agilité ».