Marchés des Capitaux

Cette levée de fonds a pour objectif d’élargir son offre et de sensibiliser aux vertus de la bioluminescence en offrant au plus grand nombre l’opportunité d’investir dans l’entreprise.

Une idée lumineuse

C’est en visionnant un reportage sur les poissons des abysses en 2014 que, Sandra Rey, à l’époque étudiante en design, a eu l’idée d’utiliser les propriétés bioluminescentes présentes dans la nature pour créer une nouvelle source de lumière. Grâce à des micro-organismes marins, Glowee est capable de produire une lumière biologique vivante et biodégradable, conçue pour répondre aux problématiques écologiques, économiques et sanitaires de demain. En ligne de mire : concevoir la lumière du futur.

Avant de s’attaquer à la ville de demain, et après 4 années de recherche et développement fructueuses, Glowee propose aujourd’hui de découvrir la bioluminescence grâce à sa Glowzen Room : une chambre noire de relaxation illuminée par la lumière naturelle de ces bactéries marines. Après avoir conquis des grands groupes comme LVMH, Bouygues Immobilier, ou encore Vinci Energies lors d’installation éphémères, Glowee se fait désormais une place auprès des acteurs de l’hôtellerie et du bien-être, qui proposent à leurs clients et salariés un moment de déconnexion total dans la Glowzen Room.

Une ouverture du capital pour soutenir le développement et sensibiliser aux vertus de la bioluminescence

Pour cette deuxième levée de fonds, Glowee souhaite réunir 600 000 euros afin d’accélérer le développement commercial de son offre tout en continuant à augmenter les performances technologiques pour atteindre le marché des villes.

Parce que les citoyens sont les mieux placés pour prendre le futur de notre planète en main, Glowee souhaite permettre à tous de participer à la révolution de l’illumination en investissant dans l’entreprise. Les futurs actionnaires peuvent donc participer à l’aventure à partir de 500€, du 20 mai au 30 septembre.

Sandra Rey, fondatrice de Glowee : “Cette levée va nous permettre de grandir, poursuivre notre développement scientifique et construire petit à petit cette nouvelle industrie de la bioluminescence. Devant le succès de la Glowzen Room, nous voulons continuer à proposer notre lumière biologique et non-polluante au plus grand nombre. Il y a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir transformer nos villes et nos modes de vie grâce à la bioluminescence !”