Marchés des Capitaux

DRONE VOLT annonce le succès du placement d’une émission obligataire portant sur un montant de 760 k€ au taux de 7% par an sur 3 ans. Cette émission s’apparente à un prêt classique avec un remboursement mensuel des intérêts et du capital en numéraire et remboursable à tout moment sans pénalité. A l’échéance, le souscripteur percevra un intérêt complémentaire in fine de 7%.

DRONE VOLT se garde la possibilité de rembourser le capital et les intérêts restant dus en actions. Comme annoncé lors de la publication de ses comptes annuels, DRONE VOLT diversifie ainsi ses sources de financement, avec l’objectif premier de limiter le recours au programme d’OCABSA. Face au succès rencontré par cette émission obligataire, DRONE VOLT pourrait à l’avenir privilégier ce type de financement.

Cette émission doit permettre d’accompagner la montée en puissance des activités à forte valeur ajoutée qui connaissent une croissance telle (+379% au 1er trimestre 2019) qu’elles vont générer non seulement une forte hausse de la marge opérationnelle, mais aussi conduire rapidement à une forte génération de cash, permettant aisément de rembourser le prêt en numéraire.

« L’objectif de cette émission est clair : limiter la dilution générée par l’utilisation des OCABSA au moment où le groupe DRONE VOLT connaît une phase de croissance qui le conduira à être en mesure de financer par lui-même non seulement son activité opérationnelle mais aussi ses investissements en R&D. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Je remercie les prêteurs pour leur confiance et suis heureux d’avoir réussi à fédérer des sociétés de gestion, des investisseurs qualifiés, ainsi que le fondateur de DRONE VOLT et les business angels historiques autour de cette opération. »