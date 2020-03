Marchés des Capitaux

L’expertise de XMedius et ses technologies brevetées pour transformer la communication sécurisée et collaborative viennent étoffer le portefeuille de solutions d’OpenText. Les clients pourront déplacer plus de flux de production dans le cloud et de toujours mieux tirer parti de l’information.

« Grâce à l’ajout de plus de 50 000 installations partout dans le monde, l’acquisition de XMedius permet de raffermir le leadership d’OpenText dans les secteurs de l’échange d’information sécurisé, des communications unifiées et de la télécopie numérique », déclare Mark J. Barrenechea, CEO et CTO d’OpenText. « Nous accueillons les clients, le solide réseau de partenaires et les collaborateurs de XMedius au sein d’OpenText. Ensemble, nous pourrons offrir des solutions cloud et hybrides avancées aux entreprises. »

XMedius offre également des technologies novatrices afin d’optimiser l’expérience omni-canal des clients ainsi que l’e-commerce. Ces solutions compléteront les plateformes de gestion de l’expérience client (CEM) et de réseau d’affaires (RA) d’OpenText.

Modalités de l’accord et perspectives provisoires [1]

Le montant de l’acquisition s’élève à environ 75 M$ dans le cadre d’une transaction en espèces. XMedius génère actuellement un revenu annuel d’environ 40 M$. OpenText prévoit que les revenus des premières années diminuent jusqu’à 20 % en raison de l’intégration des activités et des ajustements comptables d’usage. Il n’est pas attendu que les revenus d’XMedius représentent une part significative des résultats d’OpenText au titre du 3e trimestre se terminant le 31 mars 2020.