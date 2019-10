Marchés des Capitaux

Vivalto Santé, 3ème Groupe Français de l’Hospitalisation Privée, annonce le succès de l’émission d’un add-on de 120 M€ venant s’ajouter à la Term Loan B de 300 M€ et à sa Revolving Credit Facility de 100 M€ de son crédit syndiqué. Ce complément suit les termes de la TLB en portant intérêt à E3M + 325 bps.

Cette opération confirme la très grande confiance des partenaires bancaires historiques et des investisseurs français et anglo-saxons dans la stratégie de croissance du Groupe Vivalto Santé.

2019 est une année importante en matière de croissance externe se traduisant par :

La consolidation du Pôle Yvelines grâce aux acquisitions 4 établissements sur le premier semestre faisant du groupe le leader de l’hospitalisation privée sur le nord du département et un acteur incontournable de l’hospitalisation de l’ouest parisien.

La création d’un nouveau pôle régional Pays de la Loire par l’acquisition de la Polyclinique du Parc à Cholet en juillet et l’entrée en exclusivité pour l’acquisition du Groupe Confluent à Nantes et d’un autre établissement situé en Loire-Atlantique prévu au dernier trimestre 2019.

Le renforcement de l’implantation en Nouvelle-Aquitaine avec l’entrée en exclusivité pour l’acquisition d’une clinique en Charente-Maritime dont la finalisation est également prévue au dernier trimestre 2019.

Sont intervenus sur cette opération :

Vivalto Santé : Daniel Caille, Franck Coulange, Antoine Goelau, Denis Leveillé, Aurélien Faré

Conseils : Latham & Watkins (Xavier Farde, Carla-Sophie Imperadeiro) et Natixis Partners (Philippe Charbonnier, Patrice Raulin).

Arrangeurs : Natixis (Arnaud Broggi et Mikael Poirier) et BNPP (Grégoire Tarby)

À PROPOS DE VIVALTO SANTE

Présidé et créé par Daniel Caille, le Groupe Vivalto Santé a connu une croissance forte et ininterrompue depuis sa création en 2009, se positionnant comme un des acteurs les plus actifs de la consolidation de son secteur. Suite à ces acquisitions, Vivalto Santé regroupe actuellement 32 cliniques sur 6 régions (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine) avec un chiffre d’affaires (pro-forma des acquisitions susmentionnées) de plus de 750 M€ confortant sa place de troisième acteur en France sur le secteur de l’hospitalisation privée.