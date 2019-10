Mathym est une entreprise innovante du secteur des nanomatériaux. Elle est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de nano-dispersions.

Ces produits sont actuellement utilisés dans les secteurs biomédical (dentaire et orthopédique), de la céramique, des revêtements de surface et de l’impression 3D pour apporter ou renforcer des propriétés critiques (par exemple, la radio-opacité, l’indice de réfraction ou la résistance à l’usure) au sein de matériaux composites.

La société, fondée en 2013, emploie actuellement 10 personnes au sein de ses départements R&D, production, QHSE et fonctions support.

Pour Benoît Grenot, Directeur Général de Baikowski® : « Première croissance externe quelques mois après notre cotation sur Euronext Growth, cette acquisition illustre notre volonté de donner à Baikowski® un nouvel essor. Cette opération nous permet d’accroitre nos savoir-faire en intégrant une équipe talentueuse et ouvre la perspective à de nouveaux marchés, de nouvelles applications de haute technologie et une plateforme de produits complémentaire à celle de Baikowski®. »

Pour Julien Alberici, Directeur Général de Mathym® : « Toute notre équipe est heureuse de rejoindre Baikowski®. Ce rapprochement doit permettre à Mathym® d’apporter son savoir-faire unique dans la fabrication de nano-dispersions innovantes. Cette opération permettra également aux produits historiques de Mathym® de bénéficier des structures commerciales de Baikowski® dans le monde et, plus particulièrement, au Japon et aux Etats-Unis. »