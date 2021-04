Cet investissement va permettre à BUX, qui vient de franchir le seuil des 500 000 clients, de poursuivre son expansion européenne dans le but de démocratiser l’investissement mobile sans commission.

BUX, la scale-up néerlandaise spécialisée dans l’investissement mobile, annonce aujourd’hui une levée de fonds de 80 millions de dollars. Mené par Prosus Ventures et Tencent, ce nouveau tour de table est marqué par la participation de nouveaux investisseurs : ABN Amro Ventures, Citius, Optiver et Endeit Capital. Les investisseurs existants, à savoir HV Capital et Velocity Capital Fintech Ventures, ont également participé à ce financement. Ce nouvel investissement permet à BUX d’accélérer le déploiement européen de son application d’investissement sans commission BUX Zero. Après avoir lancé son application en France, en Allemagne, en Autriche et en Belgique l’année dernière, le néobroker européen utilisera ces fonds pour accélérer son expansion géographique.

Nick Bortot, le fondateur de BUX siègera au conseil d’administration non exécutif. En parallèle, l’actuel COO Yorick Naeff, qui est en charge du bon déroulement des opérations de BUX depuis sa création devient CEO de l’entreprise.

Cette nouvelle levée de fonds intervient dans un contexte de forte croissance. Au cours des trois derniers mois, BUX Zero a triplé ses actifs sous gestion et vu son nombre d’utilisateurs multiplié par six en 2020.

« En Europe, les jeunes générations considèrent de plus en plus l’investissement comme un levier pour diversifier leurs sources de revenus. Grâce à ce nouveau tour de table, et au soutien d’investisseurs tels que Prosus Ventures et Tencent, BUX va poursuivre son développement européen en proposant des fonctionnalités innovantes pour façonner l’avenir de l’investissement. », souligne Yorick Naeff, nommé CEO de BUX.

« L’investissement traditionnel sur les marchés financiers s’accompagne de nombreuses frictions et nous croyons fermement à la démocratisation de l’accès aux services financiers pour la prochaine génération d’investisseurs. Les solutions existantes sont coûteuses, complexes et peu adaptées aux nouvelles générations », déclare Sandeep Bakshi, responsable des investissements en Europe pour Prosus Ventures.

« BUX propose des services d’investissement peu coûteux, simple et intuitifs, même pour les investisseurs les plus récents, tout en couvrant l’ensemble des options d’investissement, y compris les cryptocurrences. Ils ont déjà connu une croissance impressionnante et sont les néo-courtiers les mieux placés pour se développer en Europe et au-delà. »

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de soutenir BUX car c’est le seul néobroker en Europe qui est parvenu à concevoir une plateforme durable et scalable. BUX est également le seul néobroker européen à proposer l’investissement sans commission, et ce, sans dépendre des rétrocommissions ou de la rémunération sur le spread, ce qui permet à BUX de s’assurer que ses intérêts sont pleinement alignés avec ceux de ses clients. Nous soutiendrons BUX dans sa quête d’une croissance régulière durant les années à venir », indique Alex Leung, Assistant GM de Tencent, Strategic Development

Un intérêt croissant pour l’investissement mobile

Longtemps réservé aux initiés, l’investissement en bourse se démocratise et connaît même un véritable plébiscite ses dernières années auprès des particuliers, de plus en plus nombreux à s’intéresser aux nouveaux moyens de faire fructifier leur argent. Au cours du premier trimestre 2021, les investissements des utilisateurs français ont triplé de valeur sur BUX Zero. En proposant d’investir rapidement et sans commissions via une application intuitive, BUX souhaite accompagner les Européens dans leur parcours d’investissement.