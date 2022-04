Depuis plus de 30 ans, cette Sicav répond tout particulièrement aux besoins des investisseurs institutionnels et des entreprises.

Elle possède un encours de près de 3,4 milliards d’euros [1].

Ecofi Trésorerie a obtenu la version 2 du label ISR d’Etat. Le processus de gestion et de suivi des risques est inchangé.