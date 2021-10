Le bordelais Harvey Family, expert immobilier nouvelle génération, annonce l’obtention d’un prêt de 350 000 € de la part de BPI France. Objectif : développer Harvey, son application de gestion administrative de patrimoine, en offrant un parcours toujours plus personnalisé aux investisseurs.

« Si, pendant longtemps, l’immobilier s’est tenu éloigné du monde numérique, il est désormais crucial de digitaliser les process et ce, quel que soit le public auquel on s’adresse : acquéreurs, locataires ou investisseurs », déclare David Inquel, co-fondateur de la Harvey Family. L’entrepreneur de la Proptech se félicite de l’octroi de ce prêt innovation R&D qui va permettre d’accélérer le développement de Harvey, l’application éponyme du promoteur-concepteur immobilier.

« Harvey est né d’un constat : la gestion patrimoniale passionne autant qu’elle rebute les Français. Lourdeurs administratives, multiplicité des interlocuteurs, évolutions législatives... L’appréhension globale et la gestion avisée de son patrimoine - immobilier particulièrement - peuvent se révéler complexes sans un outil d’analyse adapté, adossé à un conseil sur-mesure », déclare David Inquel.

L’application Harvey a précisément vocation à redonner le pouvoir à l’investisseur : une expérience utilisateur simplifiée, une information exhaustive et un suivi en temps réel pour ne plus rien laisser au hasard.

L’allié digital de la gestion de patrimoine

Investir dans l’immobilier puis piloter son patrimoine, le tout depuis son smartphone, telle est la promesse de Harvey. Gratuite et sécurisée, elle se veut simple et intuitive :

Une interface ludique qui centralise l’ensemble du patrimoine de chacun (biens immobiliers, épargne, placements, revenus, charges, impôts) et une modélisation 360 en temps réel des flux financiers ;

Une analyse sur-mesure des données (taux de crédit, coût d’assurance, rentabilité d’épargne, niveau d’imposition) pour une optimisation des solutions d’économie en temps réel ;

Un espace de stockage pour enregistrer l’ensemble des pièces administratives du foyer (échéancier de prêt, justificatif de domicile, taxe d’habitation, assurance, factures d’éventuels travaux de rénovation...) ;

Des conseils sur l’investissement positif et solidaire, ou impact investing, le fer de lance de l’entreprise ;

Des opportunités d’investissements immobiliers pour faire fructifier le patrimoine.

L’application Harvey se présente comme précurseur aux outils traditionnels de gestion de patrimoine et permet une vision globale et en temps réel sur une seule et même interface.