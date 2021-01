Les fonds levés, dans le cadre de l’émission, seront alloués au financement de projets à caractère environnemental.

La période de commercialisation s’étend jusqu’au 12 mars 2021 pour un montant minimum de 1 000 euros et une durée d’investissement conseillée de 10 ans.

Dans un objectif de diversification patrimoniale de ses clients, la Banque Privée BPE propose une nouvelle solution d’investissement responsable à ses clients désireux de donner davantage de sens à leur épargne. Créée par la banque de financement et d’investissement de La Banque Postale pour BPE, BPE Green France 2031 répond à cette attente en affectant cette épargne au financement de projets contribuant à la baisse des émissions de CO2, notamment ceux de mobilité durable.

Le client pourra investir un capital minimum de 1 000 euros dans le titre de créance qui suivra l’indice « Euronext Green Planet France Decrement 5% » composé des 35 plus grandes entreprises françaises qui obtiennent les meilleurs résultats en matière de responsabilité environnementale [1].

Les fonds collectés par BPE seront destinés à financer ou refinancer le portefeuille de prêts verts - mobilité durable.

Cette émission s’inscrit dans le dispositif de La Banque Postale qui vise à offrir la traçabilité de l’épargne investie dans trois thématiques d’émissions : vertes, sociales et durables.

« Je suis fière de proposer cette nouvelle solution d’investissement à nos clients ; elle nous permet de les associer à notre démarche environnementale. BPE Green France 2031, conçue conjointement avec la Banque de financement et d’investissement de La Banque Postale, illustre notre modèle de développement toujours plus vertueux et confirme notre positionnement de banque privée « positive » », déclare Aurélie Tristant, membre du directoire de la Banque Privée BPE.

« BPE Green France 2031 est une offre sur mesure que nous avons créée pour les clients de la Banque Privée BPE. Les sommes collectées sur ce titre de créance à thématique « verte » serviront au financement de projets à caractère environnemental sur le thème de la mobilité durable. Il a pour sous-jacent un indice composé de 35 valeurs françaises sélectionnées et pondérées en fonction de leur notation en matière de responsabilité environnementale », précise Stéphane Magnan, directeur de la Banque de financement et d’investissement à La Banque Postale.

Engagée en faveur d’une finance durable, La Banque Postale soutient les projets de transition écologique des particuliers, des entreprises et des collectivités. Dans ce cadre, La Banque Postale a initié une démarche de refinancement par émissions d’obligations vertes et s’est fixé un objectif de zéro émission nette à horizon 2040 sur l’ensemble de ses activités bancaires. La Banque Postale finance exclusivement des projets d’énergies renouvelables et exclut de financer tout projet d’énergie fossile. Dans ce cadre, La Banque Postale a pris l’engagement de doubler d’ici 2023 ses encours dans le financement de projet énergie renouvelable en les portant à 3 milliards d’euros.