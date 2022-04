BNY Mellon Investment Management annonce aujourd’hui la nomination d’Alex Khosla en tant que gérant pour les stratégies Global Emerging Markets et Asian equities, au sein de l’équipe Global Opportunities. Alex Khosla travaillera aux côtés des gérants principaux Paul Birchenough et Ian Smith sur des stratégies représentant 2,1 milliards d’euros, qui comprennent notamment le fonds BNY Mellon Global Emerging Markets et le fonds BNY Mellon Asian Equity.

Alex Khosla vient d’Aikya Investment Management, où il était analyste marchés émergents. Avant cela, il était analyste chez Stewart Investors. Alex Khosla a déjà travaillé avec Paul Birchenough et Ian Smith chez AXA Framlington, où il les a aidés à gérer les fonds Global Emerging Markets. Il a débuté sa carrière chez UBS Investment Bank.

Paul Birchenough et Ian Smith, co-responsables des stratégies Global Emerging Markets et Asian Equities de Newton commentent : "Nous constatons depuis longtemps une forte demande associée à nos stratégies Global Emerging Markets et Asian Equities. Ces régions offrent une opportunité particulièrement intéressante pour les investisseurs actifs à long terme comme nous, et nous continuons à développer notre offre de produits dans cette classe d’actifs. Alex Khosla partage notre conviction de l’investissement à long terme basée sur une philosophie clairement définie et un processus de gestion établi et discipliné.

Nous sommes très heureux de travailler à nouveau avec Alex et nous pensons qu’il sera un atout inestimable pour le développement de ces stratégies, en particulier compte tenu de l’expérience qu’il a acquise dans l’investissement en actions sur les marchés émergents."

Alex Khosla a rejoint Newton dans ce rôle nouvellement créé le 1er avril 2022.

Agé de 32 ans, Alex Khosla est diplomé en 2011 d’une licence en philosophie, politique et économie de l’université d’Oxford. En 2016, il a obtenu son CFA, niveau I, II et III.