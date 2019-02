BNPP AM annonce le recrutement de trois analystes quantitatifs seniors afin de renforcer son équipe QRG. Boris Afanasiev, Benoît Bellone et Frédéric Abergel ont rejoint le Research Lab de QRG, et rapportent à Thomas Heckel et François Soupé, co-responsables de QRG. Boris Afanasiev est basé à Londres, tandis que Benoît Bellone et Frédéric Abergel sont basés à Paris.

En collaboration avec les autres analystes quantitatifs du Research Lab, ces trois analystes seront en charge d’études stratégiques sur toutes les classes d’actifs en faisant appel, le cas échéant, à leur réseau dans la sphère universitaire.

L’équipe Quant Research Group fait partie de la division Produits et Marketing Stratégique de BNPP AM, dirigée par Pierre Moulin. Cette équipe a été créée en 2007 afin de centraliser les capacités de recherche quantitative de BNPP AM. Elle réunit actuellement 30 experts dans ce domaine. La centralisation des ressources a permis à BNPP AM d’élargir son expertise à de nouvelles données et de développer des approches quantitatives avancées et innovantes.

Ces derniers recrutements traduisent les fortes ambitions de BNPP AM en matière de recherche quantitative. Celles-ci comprennent notamment l’enrichissement des processus d’investissement fondamentaux par l’apport d’informations quantitatives, le développement de nouvelles techniques propriétaires de construction de portefeuilles « quantamentale » et le maintien de l’avantage compétitif de son approche d’investissement factoriel.

Pierre Moulin, Responsable Mondial des Produits et du Marketing Stratégique au sein de BNP Paribas Asset Management a indiqué : « La création d’une plateforme de recherche quantitative plus forte, plus collaborative et plus performante nous permettra de rester à la pointe de ce domaine et le recrutement d’analystes aussi expérimentés que Boris, Benoît et Frédéric pour renforcer l’équipe sera un atout majeur pour mener à bien nos ambitions. C’est donc avec un immense plaisir que je leur souhaite la bienvenue au sein de BNP Paribas Asset Management. »

Boris Afanasiev possède une expérience éprouvée de la recherche en trading systématique sur le marché des contrats à terme. Il était depuis 2016 Directeur général de StatQuant Consulting, après avoir occupé les fonctions de CIO et fondateur associé chez Asset Algo Advisory. Précédemment, il était analyste quantitatif senior chez AQR Capital Management (2012) et responsable de la recherche sur les matières premières chez Winton Capital Management (2003). Boris possède un Master en mathématiques et statistiques ainsi qu’un doctorat en théorie des probabilités et statistiques mathématiques de l’Université de Moscou et un MBA (Master of Business Administration) de Henley Business School.

Benoît Bellone était depuis 2007 Responsable de la recherche et développement Actions et Multi-Asset chez HSBC Global Asset Management. Il était en charge de la conception et de la gestion de stratégies d’investissement multi-actifs factorielles et globales macro à rendement absolu. Auparavant, Benoît travaillait en tant qu’économiste pour l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) en France. Il est diplômé de l’École Normale Supérieure (ENS) Paris-Saclay, d’un Master en économie et statistiques de l’ENSAE Paris-Tech (École nationale de la statistique et de l’administration économique) et d’un DEA (diplôme d’études approfondies) en mathématiques de l’Université Paris IX – Dauphine.

Frédéric Abergel travaillait précédemment chez CentraleSupélec où, en tant que Directeur de la chaire de finance quantitative, il a mené pendant 11 ans des recherches sur les marchés électroniques et la finance à haute fréquence. Au cours des années précédentes, il a occupé différents postes de recherche quantitative dans le secteur de la banque d’investissement, successivement chez Natixis, Barclays Capital, CAI Cheuvreux et BNP Paribas, après une autre décennie consacrée à l’enseignement. Frédéric est diplômé de l’École Normale Supérieure et possède un doctorat en mathématiques de l’Université Paris Sud-Orsay (Paris-XI).