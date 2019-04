BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) signe aujourd’hui les Operating Principles For Impact Management. Il s’agit d’une nouvelle étape dans le cadre de l’engagement de BNPP AM en faveur de l’investissement durable, et en particulier dans la mesure de l’impact de ses investissements. Elle s’inscrit parfaitement au sein de sa nouvelle Stratégie Globale « Sustainability », qui définit son approche pour délivrer, sur le long terme, des retours sur investissement durables pour ses clients.

Ces principes ont été développés par l’IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, en collaboration avec des gestionnaires et détenteurs d’actifs, des banques de développement et des institutions financières. Ils constituent une avancée importante vers la création d’un cadre cohérent pour l’investissement à impact, une approche dans laquelle les investisseurs cherchent à générer un impact positif pour la société parallèlement aux rendements financiers, de manière disciplinée et transparente. Ils cherchent à apporter plus de transparence, de crédibilité et de discipline au marché de l’investissement à impact.

En signant ces principes pour une partie de ses encours, BNPP AM s’engage à :

Affirmer son intention d’intégrer ces Principes dans ses processus, pour tous ses investissements à impact. BNPP AM cherchera notamment à gérer et/ou sélectionner les fonds et véhicules d’investissement gérés conformément à ces Principes.

Rendre compte publiquement, chaque année, sur son site Web ou dans son rapport annuel, de son engagement à l’égard des Principes et de la manière dont les systèmes de gestion de l’impact sont alignés sur ceux-ci, en tenant compte des obligations fiduciaires et réglementaires.

Rendre public, sur une base annuelle, le montant total des encours qui sont gérés conformément aux Principes.

“Chez BNP Paribas Asset Management, nous avons le potentiel d’influencer le monde qui nous entoure et d’endosser le rôle d’ un « futur maker » tant au niveau de notre engagement que de nos investissements. En étant parmi les premiers à adopter les Operating Principles For Impact Management, nous confirmons notre engagement et notre ambition d’apporter une contribution positive aux entreprises, aux marchés et à l’économie en général.” explique Jane Ambachtsheer, Responsible Global Sustainability chez BNPP AM.