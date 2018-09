Michaels Arends a pris ses fonctions le 1er septembre.

BNP Paribas Wealth Management prévoit d’embaucher localement 150 personnes d’ici 2020.

« Le développement de l’activité Wealth Management s’inscrit pleinement dans le plan d’accélération du groupe en Allemagne qui vise une croissance annuelle de 8% pour atteindre 2 milliards d’euros de revenus d’ici 2020 », précise Lutz Diederichs, CEO de BNP Paribas en Allemagne.

« L’Allemagne est un marché clé pour notre activité. Nous souhaitons nous développer sur le segment des grands patrimoines et en particulier les entrepreneurs du Mittelstand en ayant une approche internationale et combinée avec la banque d’investissement et l’immobilier, déjà bien implantés localement », précise Vincent Lecomte, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management. « Michael Arends bénéfice d’une solide connaissance du marché allemand pour soutenir la mise en œuvre du plan de développement, l’intégration et l’accompagnement spécifique de cette clientèle ».

Michael Arends

Avec plus de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire, Michael Arends était depuis 2013 membre du Comité ExécutifdeBethmann Bank AG et Global Head Private Wealth Management d’ABN Amro Bank N.V. de 2013 à 2017

Il fut également membre du comité exécutif Wealth Management d’UBS Deutschland AGde2003 à 2010.

L’activité Wealth Management en Allemagne :

Cette nomination s’inscrit dans le plan de développement de BNP Paribas Wealth Management en Allemagne qui ambitionne en coordination avec les équipes de la banque d’investissement et de BNP Paribas Real Estate, de se développer sur la clientèle des grands patrimoines (entrepreneurs du Mittelstand), pour leurs besoins de développement international, de financement ou d’investissement. BNP Paribas offre déjà des services de banque privée depuis 2010, via sa joint-venture avec Consorsbank (l’une des 5 premières banques en ligne du pays). Cette activité se développe sous la direction de Marcel Becker.