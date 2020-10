La société lance ses opérations en Europe à travers le Fonds dédié Fifth Wall Real Estate Technology European Fund (« le Fonds ») et s’appuie sur BNP Paribas Real Estate, seul acteur pan-européen intégré sur l’ensemble des solutions immobilières, parmi ses premiers investisseurs.

Fort de son succès sur le marché nord-américain, Fifth Wall lance son Fonds dédié aux proptechs en Europe, alors que le secteur se consolide et que la crise sanitaire a accéléré les tendances pré-Covid (digitalisation, bas-carbone, home office, hybridation et flexibilité…).

La première levée de Fonds s’est faite auprès d’acteurs de l’industrie, parmi lesquels figure BNP Paribas Real Estate qui devient un partenaire-clé de Fifth Wall en Europe. L’investissement est financé via Opera Tech Ventures, le Fonds de venture-capital dédié du Groupe BNP Paribas.

BNP Paribas Real Estate ambitionne, à travers cette initiative, d’identifier les solutions technologiques et les partenaires différenciés qui lui permettront d’accompagner ses clients plus efficacement, de renforcer la culture d’innovation de l’entreprise et de tirer des enseignements sur la manière dont les espaces seront construits, gérés et animés dans la ville de demain.

Au-delà de l’investissement dans le Fonds, le partenariat doit prendre la forme de co-investissements dans des solutions innovantes, de partenariats commerciaux ou de mécénats de compétences ponctuels. Fifth Wall propose également un accompagnement stratégique de ses investisseurs, dont BNP Paribas Real Estate va bénéficier afin de renforcer son engagement au sein de l’écosystème des proptechs, dans la droite ligne de sa stratégie d’open innovation établie depuis de nombreuses années aux côtés de start-ups françaises et internationales (Magic Leap, Owwi, WeMaintain…).

A la pointe du développement durable et intégrant les critères ESG, Fifth Wall est par ailleurs une entreprise certifiée B Corp, un nouveau statut reconnaissant les entreprises à but lucratif possédant un intérêt collectif.

Thierry Laroue-Pont, CEO de BNP Paribas Real Estate, conclut : « Notre engagement aux côtés de Fifth Wall marque une nouvelle étape dans le développement de notre écosystème, qui est au cœur de notre stratégie d’innovation. Après plusieurs partenariats fructueux noués ces dernières années avec des start-ups internationales, notre engagement dans ce Fonds d’investissement nous permet d’accélérer le développement des Proptechs en Europe et de faire bénéficier à nos clients de ces nouvelles opportunités. Au lendemain d’une crise sans précédent, nous sommes plus armés que jamais pour inventer de nouvelles manières d’habiter, de travailler et de vivre ensemble. ».

« Lorsque Fifth Wall a été créé en 2016, l’industrie immobilière américaine commençait tout juste à reconnaître qu’investir dans la technologie était impératif pour l’avenir de leur entreprise », a déclaré Brendan Wallace, co-fondateur et Managing Partner de Fifth Wall. « Au cours des trois dernières années, cette même reconnaissance s’est étendue à l’Europe, et nous sommes ravis d’accueillir BNP Paribas Real Estate aux côtés du consortium mondial de Fifth Wall, qui comprend désormais 60 investisseurs issus de l’immobilier d’entreprise dans 14 pays, dont le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Finlande. Nous nous réjouissons de travailler avec BNP Paribas Real Estate pour transformer son activité grâce à la technologie et à l’innovation ».

« Nous sommes très heureux de travailler avec BNP Paribas Real Estate, ainsi qu’avec nos autres investisseurs européens, pour identifier, investir et soutenir les technologies immobilières les plus innovantes ou "proptechs" qui sont sur le point de révolutionner le secteur », a déclaré Roelof Opperman, Managing Director de Fifth Wall. « Nous pensons que le marché européen des technologies proptech est sous-exploité et qu’il a une marge de croissance importante. Nous sommes impatients d’investir dans la prochaine génération d’entrepreneurs visionnaires dont les entreprises pourraient profiter à BNP Paribas Real Estate et à l’écosystème mondial des proptechs. »