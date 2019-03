En fin d’année, BNP Paribas REIM gérait 28,7 milliards d’euros d’actifs en Europe (+1,3 milliards par rapport à 2017). 73 % des clients ayant investi dans les fonds de BNP Paribas REIM sont des investisseurs institutionnels.

BNP Paribas REIM a réalisé un volume de transactions de 4,5 milliards d’euros (dont 3,1 milliards d’euros en investissements et 1,4 milliard d’euros en arbitrages) et investit principalement en bureaux (63 %), en commerce (14 %), en résidentiel (9 %), en immeubles à usages mixtes (5 %) et enfin dans d’autres classes d’actifs comme la logistique, la santé, les hôtels et loisirs (9 %).

« Nous poursuivons avec succès notre croissance européenne pour la troisième année consécutive, avec des résultats positifs dans nos trois segments d’activité que sont les fonds institutionnels, les fonds dédiés aux investisseurs particuliers et les Separate Account. Sur ce dernier segment, nos clients nous ont confié un montant record de 2,2 milliards d’euros en nouveaux mandats en 2018, non seulement grâce à nos compétences reconnues en sourcing et en exécution de deals, mais également à notre processus d’investissement rigoureux » commente Barbara Knoflach, Global Head of BNP Paribas REIM.

Acteur majeur en Europe, BNP Paribas REIM couvre l’ensemble du cycle de vie d’un investissement immobilier commercial. Depuis plus d’un demi-siècle, BNP Paribas REIM offre des opportunités d’investissement dans l’immobilier non coté en Europe. À ce jour, environ 200 investisseurs institutionnels internationaux et près de 100 000 particuliers lui ont fait confiance.

Avec plus de 350 professionnels couvrant la gamme complète des services immobiliers, BNP Paribas REIM est en mesure de concevoir et de mettre en œuvre une grande variété de stratégies et de solutions. Son expertise couvre chaque étape du processus d’investissement, y compris le développement, la gestion d’actifs, la structuration de véhicules, la gestion des risques et l’analyse de marchés.