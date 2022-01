Jean-Maxime Jouis, 36 ans, vient d’être nommé Global Head of Fund Management & Private Investors de BNP Paribas REIM et Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France. Il est également membre du Directoire depuis 2019.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jean-Maxime assure la supervision du cycle de vie des fonds destinés aux investisseurs institutionnels ou particuliers, dans toute l’Europe et coordonne l’ensemble des activités de BNP Paribas REIM dédiées aux investisseurs particuliers. Avec l’assistance de Marc Sillon, Head of Private Investors Relations, il aura notamment pour mission le développement de l’activité grand public en Europe, via des produits locaux ou passeportés.

Diplômé de l’ESSEC, Jean-Maxime Jouis a rejoint BNP Paribas REIM en 2007 où il a été successivement Asset Manager, Fund Manager et Directeur du Fund Management.

Jean-Maxime Jouis reporte à Sigrid Duhamel, CEO de BNP Paribas REIM France et Global CIO de BNP Paribas REIM et Laurent Ternisien, Chief Client Officer de BNP Paribas REIM et CEO de BNP Paribas REIM Luxembourg.

L’organisation européenne du Fund Management de BNP Paribas REIM a également été renforcée en 2021 :

Paul Darribère, 40 ans, est nommé Directeur du Fund Management France. Diplômé de l’EDHEC et de la London School of Economics, il a successivement évolué chez Ernst & Young Transaction Services, puis dans l’équipe Corporate Finance d’Hammerson et chez Articular Inversiones en Amérique latine. Entré chez BNP Paribas REIM France en 2013 en tant que Fund Manager, Paul a progressivement gravi les échelons, devenant successivement Responsable d’équipe, puis Directeur adjoint du Fund Management.

Charlotte Laffoucrière, 40 ans, est nommée Directrice Adjointe du Fund Management France, spécifiquement en charge des stratégies européennes et du Separate Account. Diplômée d’un Master de Management de l’Immobilier et d’un MSG Finance Fiscalité de l’Université Paris 9 Dauphine ainsi que d’un Master de droit de l’immobilier et de la construction de l’Université Paris 2 Panthéon Assas, Charlotte bénéficie aujourd’hui de 15 ans d’expérience dans l’immobilier. Avant de rejoindre BNP Paribas REIM en 2012, en tant que Fund Manager, puis Responsable d’équipe au sein du Fund Management, Charlotte était précédemment Investment Manager chez Klépierre. Dans le cadre de ses fonctions, Charlotte Laffoucrière reporte à Paul Darribère, Directeur du Fund Management.

Andreas Nixdorf, 37 ans, est nommé Responsable du Fund Management de BNP Paribas REIM Allemagne. Depuis 2016 il occupait le poste de Senior Fund Manager, en charge de trois fonds institutionnels allemands et de deux club deals internationaux, dont il continue de suivre la gestion au sein de son nouveau poste. Diplômé d’un Master en administration des affaires spécialisé dans l’immobilier, Andreas bénéficie de 17 ans d’expérience dans le secteur. Avant de rejoindre BNP Paribas REIM, il avait la responsabilité de quatre fonds spéciaux allemands et luxembourgeois en tant que Directeur du Fund Management chez IVG Institutional Funds GmbH.

Elisa Bacchetta, 40 ans, a été nommée Responsable du Fund Management de BNP Paribas REIM Italie. Diplômée de l’Université Bocconi de Milan en économie d’entreprise, Elisa bénéficie de plus de 15 ans d’expérience dans le secteur immobilier. Elle a rejoint BNP Paribas REIM en 2007 en tant qu’analyste senior au sein de l’équipe d’investissement puis Senior Transaction Manager, responsable des acquisitions et enfin Senior Fund Manager.

Stefanie Gertz, 54 ans, a été nommée Head of Real Estate Financing, en charge d’une équipe européenne dédiée aux activités de financement immobilier de l’ensemble des fonds gérés par BNP Paribas REIM, ainsi que des fonds de dette immobilière gérés par BNP Paribas REIM Allemagne. Diplômée d’un Master en administration des affaires de l’Université de Passau, Stefanie bénéficie de 27 ans d’expérience en financement immobilier. Elle a travaillé pendant sept ans comme Senior Credit Risk Manager chez Düsseldorfer Hypothekenbank et pendant onze ans au sein de la banque Bayern LB, à la tête d’une des équipes de financement d’immobilier commercial, avant de rejoindre BNP Paribas REIM en 2013. Stefanie Gertz reporte à Claus P. Thomas, CEO de BNP Paribas REIM Allemagne et à Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management & Private Investors pour BNP Paribas REIM.

« Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la continuité de la stratégie de développement qui a été déployée ces dernières années chez BNP Paribas REIM. Cette équipe renforcée bénéficie de solides connaissances du marché et des attentes des clients, qui nous permettront de poursuivre et d’amplifier le rayonnement de BNP Paribas REIM en France et en Europe » affirme Laurent Ternisien, Chief Client Officer de BNP Paribas REIM et CEO de BNP Paribas REIM Luxembourg.