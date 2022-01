Ingénieure diplômée de l’ESTP et titulaire du DESCF, Laurence bénéficie de 25 ans d’expérience dans l’Audit, le Conseil, l’Investissement et l’Asset Management.

Au sein du Groupe Klépierre depuis plus de 10 ans, elle a été Directrice des Opérations pour la Suède et le Danemark pendant 5 ans et a précédemment dirigé successivement pendant 6 ans les activités de Gestion des Investissements et d’Asset Management, couvrant notamment la France et la Belgique. Elle a également une longue expérience comme Audit Senior Manager chez Arthur Andersen en France et aux Etats-Unis et Directrice Financière & Organisation chez Icade Conseil.

Basée à Paris, Laurence dirige une équipe de 40 collaborateurs, et pilote les activités d’Asset Management et d’Arbitrage d’un portefeuille immobilier composé de plus de 700 immeubles représentant toutes les classes d’actifs, réparti sur l’ensemble du territoire français. Ce patrimoine totalise plus de 12,5 Milliards d’AUM et regroupe près de 1400 clients locataires professionnels.

Elle reporte à Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France, Iberia, Belux. Elle est épaulée dans ses fonctions par Emmanuel Tarnaud, Directeur Adjoint Asset Management.

Guillaume Delattre souligne : « Laurence est forte d’une expérience de dirigeante multidisciplinaire de 25 ans en France et à l’étranger où elle a pu démontrer de grandes qualités managériales, d’adaptation et d’agilité. Ses compétences multiples seront très utiles pour accompagner la croissance significative de notre portefeuille et pour appréhender pleinement les nouveaux enjeux d’usages, environnementaux et sociétaux de notre industrie. »

Laurence Weydert précise : « Je suis ravie et très honorée d’intégrer BNP Paribas REIM pour participer avec l’ensemble de l’équipe au renforcement de la fonction d’Asset Management, la réalisation des ambitions de performance et de création de valeur des actifs, avec innovation et en adéquation avec la stratégie RSE du groupe et celle de ses clients. »