BNP Paribas REIM annonce trois acquisitions fructueuses d’immeubles de bureaux à Dublin, Francfort et Bordeaux, pour le compte de son fonds ouvert « BNP Paribas Diversipierre », dédié aux clients particuliers et géré par BNP Paribas REIM France. Ces investissements totalisent une surface locative d’environ 23 500 m² et un volume d’investissement d’environ 125 millions d’euros.

“The One” à Dublin

Acquis auprès de Jones Investments Limited, The One est un immeuble de bureaux emblématique idéalement situé sur Grand Canal Street, au cœur du quartier animé de South Docks à Dublin. L’immeuble a fait l’objet d’un important projet de réhabilitation en 2015, qui comprenait la création d’un niveau surélevé avec terrasse et une rénovation complète. The One compte désormais 4 345 m² répartis sur huit niveaux dont six étages supérieurs, ce qui en fait l’un des meilleurs environnements de travail de la capitale. L’actif, implanté à côté du hub technologique dublinois, bénéficie également de la proximité des transports en commun. Les grandes entreprises utilisatrices établies dans les alentours sont notamment constituées de multinationales ainsi que de nombreux cabinets d’avocats d’envergure. The One est entièrement loué à Stripe Payments Europe Limited, une société de technologie, qui en a fait son siège social européen.

“Schwedler Carré” à Francfort

Acquis auprès d’un asset manager d’envergure mondiale, l’immeuble Schwedler Carré a été construit en 2009 et compte sept étages. Il est situé dans le quartier attractif d’Ostende à Francfort, une zone urbaine commerçante, de bureaux et résidentielle, à proximité du principal axe routier et à quelques minutes à pied des transports en commun. L’immeuble de bureaux de 8 483 m² est loué à 100% à un locataire unique, une filiale de l’agence de publicité mondiale Publicis.

“Tribequa” à Bordeaux

Situé à 800 mètres de la gare Saint-Jean et à proximité immédiate des transports en commun, Tribequa bénéficie d’un excellent emplacement au cœur d’un projet mixte dans le quartier Bordeaux Euratlantique. L’actif comprend 10 500 m² de bureaux. Développé par BNP Paribas Real Estate Promotion Immobilier d’Entreprise, l’actif a été acquis en VEFA en blanc.

« Grâce à ces acquisitions, nous continuons à développer le portefeuille immobilier de BNP Paribas Diversipierre, évalué désormais à plus d’un milliard d’euros. Nous avons l’intention de continuer à investir dans les principaux marchés de la zone euro, en mettant l’accent sur les localisations dynamiques et les actifs offrant un potentiel de réversion. Ces trois immeubles illustrent parfaitement notre stratégie d’investissement à cet égard », explique Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management chez BNP Paribas REIM France.

« Notre couverture du marché et notre expertise nous permettent de gérer des transactions de différentes tailles dans des secteurs variés, en fournissant des solutions d’investissement adaptées aux besoins de nos clients. Les trois acquisitions du fonds BNP Paribas Diversipierre témoignent clairement de nos capacités de sourcing à l’échelle européenne, y compris dans de grandes villes régionales comme Bordeaux », ajoute Nils Hüebener, Global Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM.