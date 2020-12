BNP Paribas REIM a lancé avec succès le premier fonds Core immobilier européen qui a pour objectif d’être en ligne avec l’Accord de Paris signé en 2015, un accord historique qui a réuni les nations pour lutter contre le changement climatique et intensifier les actions ainsi que les investissements nécessaires pour un avenir durable bas carbone.

Le fonds « European Impact Property Fund » (« EIPF ») de BNP Paribas REIM dispose d’ores et déjà de 160 millions d’euros d’engagements en capital de la part d’investisseurs institutionnels, dont 100 millions d’euros de la part d’une compagnie d’assurance européenne de premier plan et 50 millions d’euros d’un investisseur institutionnel français accompagnant également le fonds dès son lancement.

L’immobilier joue un rôle pivot dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. En France, les bâtiments résidentiels et tertiaires produisent 24% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et consomment 44% de l’énergie utilisée [1]. A l’échelle mondiale, les secteurs de l’immobilier et de la construction sont responsables de plus d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre (39%) [2].

Pour répondre à ces enjeux climatiques majeurs, EIPF se fixe comme objectif d’être le premier fonds immobilier européen Core conforme à l’Accord de Paris sur le climat, en ligne également avec les trajectoires de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE). Son ambition : avoir un impact positif et mesurable sur le climat.

Le fonds vise ainsi une réduction de 40% des émissions de GES sur l’ensemble de son portefeuille européen, à horizon 10 ans. Pour atteindre cet objectif, EIPF mettra en œuvre une approche dite « Best-in-progress » visant à améliorer la performance environnementale des immeubles existants en Europe, dans tous les secteurs de l’immobilier.

BNP Paribas REIM a donc développé un plan d’action sur mesure qui, associé à un engagement fort des parties prenantes, contribuera à réduire progressivement la consommation d’énergie et les émissions de GES associées des actifs du fonds. Le fonds devra quantifier son impact en termes de réduction des émissions de GES, mais aussi de sa contribution à la transition bas carbone.

Le fonds vise un encours supérieur à 1 milliard d’euros d’ici deux ans, avec une forte diversification sectorielle et géographique.

« Le lancement d’EIPF est une étape cruciale dans notre stratégie ESG. Avec ce fonds innovant et responsable, nous souhaitons renforcer nos engagements en matière de RSE, en adoptant une approche d’investissement dédiée à l’impact climat. C’est une démarche encore inédite sur le marché de l’immobilier européen – et dont nous sommes très fiers », conclut Nathalie Charles, Deputy CEO de BNP Paribas Real Estate et Global Head de BNP Paribas REIM.

« EIPF apporte une solution d’investissement immobilier très innovante aux investisseurs institutionnels qui désirent concilier performance immobilière et participation active à la transition climatique, qui devient une considération décisive dans l’allocation des investisseurs institutionnels, la prise en compte des critères ESG étant désormais tout aussi importante que les facteurs financiers. Il a également pour objectif d’être le reflet des nouvelles tendances du marché immobilier européen post-covid », précise Laurent Ternisien, Chief Client Officer et CEO de BNP Paribas REIM Luxembourg.

EIPF est une SICAV-SIF Luxembourgeoise, gérée par BNP Paribas REIM Luxembourg, à destination d’investisseurs institutionnels. Structurée sous la forme d’un fonds ouvert et offrant un profil de risque « core », il vise une distribution stable et récurrente au travers d’une allocation diversifiée.