Il a pris ses fonctions le 28 février 2022. Basé au Royaume-Uni, il pilote les activités de Research et Stratégie pour BNP Paribas REIM UK. Il aura aussi en charge l’analyse de portefeuille des fonds immobiliers européens de BNP Paribas REIM.

Il reporte directement à Maarten van der Spek, Global Head of Strategy de BNP Paribas REIM, ainsi qu’à Benoit de la Boulaye, Directeur Général de BNP Paribas REIM UK.

Greg Mansell, 38 ans, est titulaire d’un Bachelor of Science (BSc) en géographie humaine et physique et d’un Master of Science (MSc) en investissement immobilier et finance immobilière obtenus à l’Université de Reading en Angleterre. Il a également reçu la certification CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) de la Chartered Alternative Investment Analyst Association (association d’analystes d’investissement alternatif certifiés).

Il a commencé sa carrière en 2007, en tant qu’analyste et analyste senior pour Property & Porfolio Research, CoStar et IPD. De 2013 à 2014, il a occupé le poste de Directeur de la recherche appliquée chez MSCI. Juste après cela, il a passé 3 ans au sein de AXA IM Real Assets, premièrement en tant que stratégiste senior puis en tant que Directeur de la recherche. En 2017, il a créé Renosco, un site spécialisé en recherche immobilière pour les personnes intéressées par l’investissement immobilier. Enfin, de 2019 à 2022, il a occupé le poste de Directeur de la recherche & insight chez Cushman & Wakefield.

Maarten van der Spek souligne : « Greg bénéficie de 15 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’analyse et de la recherche au Royaume-Uni ainsi que dans le secteur immobilier. Ses compétences multiples seront très utiles dans son nouveau rôle au sein de BNP Paribas REIM et pour renforcer la croissance des objectifs d’investissement de l’entreprise sur le marché britannique. »

Greg Mansell précise : « Je suis ravi d’avoir rejoint BNP Paribas REIM en tant que Head of Research et de travailler aux côtés des analystes et stratégistes très respectés de l’entreprise. BNP Paribas REIM est un investisseur immobilier majeur avec des ambitions claires de croissance, non seulement au Royaume-Uni, mais dans toute l’Europe. Il est passionnant de voir les données et l’analyse jouer un rôle clé dans cette stratégie. »