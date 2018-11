Basée à Paris, Charlotte Laurent a rejoint BNPP CP en septembre et rapporte à Gilles Guérin, CEO. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Charlotte Laurent est responsable du développement de l’offre de produits d’investissements alternatifs de BNPP CP destinés aux investisseurs européens, notamment fonds de pension, compagnies d’assurances, banques et family offices. Elle se concentrera notamment sur le fonds vedette de la gamme – BNP Paribas CP European Special Opportunities Debt Fund – un fonds de fonds de Dette fermé qui a effectué récemment son premier closing.

BNPP CP offre une gamme de produits d’investissements alternatifs comprenant notamment des fonds de private equity, des fonds de dette privée et des hedge funds, ainsi que des services connexes comme la sélection et le conseil, la multigestion, l’administration et l’incubation.

Charlotte Laurent occupait précédemment la fonction de Senior Vice President chez Bedrock Asset Management où elle était en charge depuis 2014 du dévéloppement de l’offre de produits d’investissement et notamment de l’expansion des solutions d’investissement sur mesure pour des institutions et des family offices en Europe. Auparavant, elle a développé une grande expertise commerciale sur les marchés obligataires et de capitaux, chez Commerzbank (2010) et Nomura (2009). Charlotte est titulaire d’un master en finance de l’Ecole européenne de gestion ESCP-EAP et d’un Bachelor Business Administration & Finance de l’Université Paris Dauphine.

Gilles Guérin, CEO de BNP Paribas Capital Partners, a indiqué : « Je suis ravi d’accueillir Charlotte Laurent au sein de BNP Paribas Capital Partners. Elle possède une connaissance considérable des marchés de la banque institutionnelle et privée en France, Suisse et au Benelux ainsi qu’une expérience éprouvée dans le développement de solutions obligataires et de produits dérivés pour répondre aux besoins spécifiques des clients sur ces marchés. Son expertise nous sera précieuse alors que nous poursuivons le renforcement de notre offre et de notre expertise en Europe. »