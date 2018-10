BNP Paribas Capital Partners (« BNPP CP »), le spécialiste de la sélection de gérants alternatifs externes de BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM »), a lancé en 2018 un programme d’investissement permettant aux investisseurs institutionnels de se positionner sur le marché de la dette privée décotée en Europe, également appelée « Special Opportunities ». La levée de fonds qui a débuté en 2018 se poursuit, l’objectif étant d’atteindre une taille finale de 250 millions d’euros courant 2019.

Ce programme d’investissement s’effectue sous la forme d’un Fonds de Fonds de Dettes fermé, d’une durée de vie de 7 ans (duration moyenne d’environ 2 ans et demi). L’objectif est d’offrir aux investisseurs un taux de rendement interne net (TRI) de l’ordre de 9% à 12% [1].

Le capital sera déployé dans des fonds de dette d’entreprises de taille moyenne ayant connu une difficulté ou ayant été écartées des canaux de financement traditionnel. Le marché visé par les gérants sélectionnés par BNPP CP est celui de la dette/prêts, performants ou non, et principalement de 1er rang, au sein du système financier Européen. Cette dette pourra être achetée sur le marché secondaire comme auprès d’établissements bancaires la détenant depuis l’émission.

Ce nouveau fonds répondra à la contrainte réglementaire de Solvabilité 2 (Solvency Capital Requirement), avec une transparisation du portefeuille de chaque fonds sous-jacent sous le format d’une matrice AMPERE [2].

Gilles Guerin, CEO de BNP Paribas Capital Partners a commenté à l’occasion de ce closing initial : « Ce premier closing valide l’intérêt et la pertinence de notre concept et va nous permettre de commencer à mettre en œuvre ce programme. Cette stratégie, déployée par notre équipe d’investissement spécialisée, bénéficie d’une expérience de près de 16 ans en moyenne, dans l’identification, la sélection et l’investissement dans des fonds alternatifs. »

Thierry De Rycke et Giuliano Rajabally co-gérants du fonds BNP Paribas CP European Special Opportunities Debt fund ont indiqué : « Nous sommes heureux de l’accueil très favorable réservé à notre fonds. Cela confirme la solidité de notre approche qui consiste à sélectionner de façon très rigoureuse des gérants ultra-spécialisés sur chacun de leur marché respectif en Europe, dont l’expertise est prouvée. Nous offrons ainsi l’opportunité aux investisseurs, de tirer parti d’une fenêtre de marché avec une granularité difficile à capturer en direct. »

Les investissements réalisés dans les fonds sont soumis aux fluctuations du marché et aux risques inhérents aux investissements en valeurs mobilières. La valeur des investissements et les revenus qu’ils génèrent peuvent enregistrer des hausses comme des baisses et il se peut que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité de leur placement. Le fonds décrit présente un risque de perte en capital.