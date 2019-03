BNPP AM agira pour le compte de KIS en tant qu’originateur et gérant exclusif de dette d’infrastructure junior européenne, pour un montant pouvant aller jusqu’à 2 milliards d’euros.

Le partenariat a débuté par un placement privé de 150 millions de livres accordé à Heathrow Finance PLC, la société holding de Heathrow [1], le premier aéroport au niveau européen. Fort du succès de ce premier investissement sur un actif de premier plan, BNPP AM, en collaboration avec KIS, explore d’autres opportunités en Europe.

Cette opération a été originée et arrangée par l’équipe Dette d’infrastructure de BNPP AM dirigée par Karen Azoulay. Cette équipe, active sur le marché européen, possède une expertise dans tous les secteurs du marché avec un accent particulier sur les investissements durables. Initialement axé sur la dette senior, sur laquelle près de 200 millions d’euros ont déjà été engagés depuis le 1er trimestre 2018, le périmètre d’investissement s’étend désormais aux financements juniors, un marché en pleine croissance en raison de la flexibilité qu’il offre aux emprunteurs. Cette opération constitue une étape majeure dans le développement de l’expertise en dette d’infrastructure de BNPP AM et confirme sa capacité à financer de manière proactive des actifs de grande envergure et à intervenir sur différents niveaux de structure du capital.

L’équipe fait partie du pôle de gestion Dette Privée et Actifs Réels de BNPP AM placée sous la responsabilité de David Bouchoucha. Ce pôle offre aux clients un large éventail de solutions de dette privée grâce à l’expertise de 50 professionnels du crédit spécialisés dans la dette corporate, la dette d’infrastructure, la dette immobilière et la finance structurée.

David Bouchoucha, Responsable du pôle Dette Privée et Actifs Réels au sein de BNP Paribas Asset Management, a déclaré : « Nous sommes très fiers d’avoir noué ce partenariat stratégique avec Korea Investment & Securities. Cet accord confirme la force de notre approche différenciante de la dette privée fondée sur une forte capacité d’origination, une approche globale de la gestion du crédit et une capacité de structuration de premier plan. Cela nous permet d’offrir des solutions sur mesure qui répondent aux exigences des grands investisseurs internationaux. »