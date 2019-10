Arnaud Schwebel en prend la responsabilité. Il assurera également, conjointement avec BNP Paribas Cardif, la tutelle opérationnelle de BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises (BNPP ERE)

Les évolutions démographiques et macro-économiques de ces dernières années amènent une profonde réorganisation de la retraite et de son financement, contribuant à favoriser le développement de solutions d’épargne adaptées.

La loi PACTE en France ainsi que le règlement européen PEPP (Pan-European Pension Product) vont ouvrir de nouvelles perspectives pour l’épargne retraite. Les dispositifs de retraite seront demain plus attractifs car plus portables, plus homogènes et plus souples. En allongeant l’horizon de placement pour l’adapter à celui de la retraite, ces dispositifs devraient permettre d’orienter l’épargne vers l’économie productive tout en optimisant les rendements d’investissement pour les futurs retraités.

C’est dans ce contexte qu’un nouveau département « Solutions de Retraite » vient d’être créé au sein de BNPP AM. Il aura vocation à développer les opportunités liées au développement de l’épargne retraite à l’échelle pan-européenne dans une approche multi-canal de distribution (banques, courtiers, entreprises, assureurs, distribution directe).

BNPP AM pourra s’appuyer sur la qualité de son offre financière [1], son expérience reconnue dans l’investissement durable, ainsi que son savoir-faire de premier plan dans les parcours digitalisés d’épargne financière. BNPP ERE, partenaire reconnu des entreprises dans l’épargne salariale et la retraite collective en France, constituera un élément important de ce nouveau département.

Arnaud Schwebel en prend la responsabilité et assurera la tutelle opérationnelle de BNPP ERE pour le compte de BNPP AM. Arnaud était jusqu’à maintenant responsable Stratégie, Corporate Development et Affaires Publiques de BNPP AM dont il est membre du Comité Exécutif élargi. Il est administrateur de Gambit, fournisseur européen de premier plan de solutions digitales de conseil en investissement.

Frédéric Janbon, Administrateur Directeur Général de BNP Paribas Asset Management, a commenté : « Le développement de l’épargne retraite est une tendance structurelle en France et en Europe. L’un des enjeux majeurs sera d’encourager les particuliers à réorienter leur épargne vers une épargne longue (bénéfique tant pour les épargnants que pour le financement de l’économie) spécifiquement dédiée à la retraite. La création de ce nouveau département reflète cette évolution structurelle et constitue un enjeu stratégique pour BNPP AM ».

Arnaud Schwebel, Responsable Global « Solutions de Retraite » de BNP Paribas Asset Management, indique : « En tant qu’asset manager, BNPP AM se doit d’avoir un impact positif sur la préparation de la retraite de ses clients, qui constitue pour eux un enjeu majeur. Nous sommes parfaitement équipés pour répondre à ces enjeux et accompagner les distributeurs, les entreprises et les épargnants. Je suis fier que BNPP AM se dote de cette ambition stratégique et me réjouis de travailler avec les équipes de BNPP AM et celles du Groupe BNP Paribas ».

Biographie

Agé de 42 ans, Arnaud Schwebel a commencé sa carrière chez BNP Paribas au sein de la Banque de Financement et d’Investissement à Paris et à Londres. En tant que Vice-Président dans le département Fusions Acquisitions, il a conseillé de grandes entreprises du secteur financier (banques, assurances, bourses, services financiers) sur leur stratégie et leurs projets de croissance externe. Il a rejoint BNPP AM en 2009.

Il est diplômé d’HEC et de l’université de Saint-Gall. Il est également titulaire d’un Master de droit et fiscalité des affaires de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.