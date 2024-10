BNP Paribas Asset Management (‘BNPP AM’) annonce la nomination de Carmine De Franco, en tant que Responsable de la gestion quantitative actions [1]. Basé à Paris, Carmine reporte à Olivier Laplénie, Responsable de la gestion quantitative [2].

Carmine rejoint BNPP AM après 12 années passées chez Ossiam au sein de plusieurs équipes. D’abord en tant que gérant puis Directeur de la Recherche et ESG [3] où il a travaillé sur la conception, l’implémentation et la gestion de stratégies quantitatives pour des clients institutionnels internationaux.

Avec une solide expérience en solutions d’investissements systématiques et responsables, Carmine est une figure reconnue dans le milieu de la finance quantitative, s’exprimant régulièrement dans des conférences sectorielles et contribuant à des articles de recherche financière. Ses recherches récentes se sont focalisées sur des sujets tels que la durabilité, l’application du machine learning et de l’intelligence artificielle dans la finance, l’apprentissage bayésien ou encore la construction de portefeuille en période d’incertitude.

Robinson Rouchie, CIO de la gestion quantitative et systématique chez BNP Paribas Asset Management : « Carmine possède une expertise approfondie dans les secteurs de l’investissement quantitatif et durable. Je suis convaincu qu’il saura faire progresser notre activité afin de délivrer de la performance, sur le long terme, pour nos clients ».

L’équipe de gestion quantitative actions gère plus de 7 milliards d’euros d’actifs, majoritairement sous la stratégie Sustainable Multi-factor Equity, dont la solide performance la classe dans le 1er quartile tant en Europe, qu’aux États-Unis sur 3 ans [4].

Carmine est titulaire d’un doctorat en probabilité et finance de l’université Denis Diderot – Paris VII.