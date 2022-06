Ce baromètre semestriel, mené pour la première fois en avril de cette année, suit l’évolution des perspectives et des pratiques des investisseurs européens en matière d’investissement durable au fil du temps. Il sonde l’opinion de 250 investisseurs de compagnies d’assurance, fonds de pension, gérants d’actifs et gestionnaires de fortune en France, en Allemagne, en Italie, en Suisse et au Royaume-Uni. L’enquête décrypte leur vision de l’évolution du paysage des ETF, de l’intégration ESG [2], des opportunités thématiques, de l’environnement réglementaire et des risques. Les principales conclusions de cette première édition sont les suivantes :

Alors que les ETF intégrant les critères ESG représentent actuellement 16 % de l’ensemble des ETF en Europe [3], 91% des participants de l’enquête prévoient un niveau stable ou en croissance de ce segment de marché au cours des 12 prochains mois

57 % des investisseurs jugent la crédibilité et les références ESG des gérants d’actifs comme primordiales dans leurs décisions d’allocation

Les investisseurs suisses (72%) et britanniques (68%) sont les plus intéressés par une approche thématique de l’investissement ESG, avec l’économie circulaire (61%) comme thème privilégié

82% des investisseurs considèrent les stratégies indicielles durables comme « actives »

Denis Panel, Responsable Multi Asset, Quantitative & Solutions (« MAQS ») chez BNPP AM, commente : « BNPP AM a l’ambition de se développer davantage en tant qu’acteur clé des solutions indicielles intégrant les critères ESG et la décarbonation. Le lancement de ce baromètre nous permet justement d’obtenir des informations précieuses sur l’évolution des préférences des investisseurs en matière d’ETF ESG et thématiques. Les résultats de la première enquête soulignent l’appétit croissant pour cette classe d’actifs, et valident non seulement la trajectoire nécessaire vers des indices durables, y compris les standards PAB que BNPP AM a adoptés fin 2021, mais montrent également l’utilisation accrue des ETF comme moyen d’accéder aux thèmes ESG. Désormais, la frontière entre ce qui était auparavant considéré comme « actif » et « passif » est de plus en plus fine. »

Les investisseurs anticipent une croissance des ETF durables au cours des 12 prochains mois

L’enquête a révélé que les investisseurs sont particulièrement optimistes sur le développement du marché des ETF ESG, avec 91% d’entre eux anticipant un niveau stable ou en croissance. En termes de pays, les investisseurs du Royaume-Uni (96 %) et d’Italie (96%) sont les plus positifs sur les perspectives de croissance de la classe d’actifs. En ligne avec ces prévisions, seulement 6% de l’ensemble des investisseurs interrogés s’attendent à une baisse significative des actifs ESG au cours des 12 prochains mois.

La crédibilité ESG des gérants d’actifs compte

L’enquête a également révélé que lors de la sélection d’un ETF ESG, la crédibilité et les références des gérants d’actifs en matière d’ESG priment, puisque 57 % des investisseurs classent ce facteur de décision parmi leurs trois principaux critères. En Allemagne et en Suisse, les labels et certifications constituent les éléments les plus déterminants pour 46 % des répondants.

Dans le cadre des pratiques de vote et d’engagement actionnarial, les investisseurs sont favorables à une plus grande attention portée aux questions sociales : 43 % d’entre eux souhaitent se concentrer davantage sur les droits des employés et 42 % sur la diversité au sein des conseils d’administration. Cependant, les gestionnaires de fortune se concentrent davantage sur les enjeux environnementaux et souhaitent une meilleure communication transparente de l’impact climatique (55%).

Les préférences d’intégration ESG varient selon le type d’investisseur et le pays

Les résultats de l’enquête ont montré un consensus moins large en ce qui concerne les préférences d’intégration ESG, avec des différences notables selon les catégories d’investisseurs et leurs pays d’implantation. Une approche thématique de l’investissement ESG est privilégiée par les investisseurs suisses (72 %) et britanniques (68 %), alors qu’elle est plébiscitée par seulement 36 % de leurs pairs en France. Egalement, une majorité des gestionnaires de fortune (63 %) favorisent l’investissement à impact, tandis que 57% des gérants d’actifs considèrent le vote et le dialogue actionnarial comme l’aspect le plus important de l’intégration ESG.

Parmi le large éventail des thématiques durables, l’engouement le plus marqué se porte sur l’économie circulaire qui réunit 61 % des investisseurs, avec une forte demande pour ce thème en Allemagne (88 %), en France (66 %) et en Italie (62 %). Avec l’économie bleue (soit l’économie des mers et des océans), l’économie circulaire s’est avérée particulièrement populaire parmi les investisseurs institutionnels, tandis que les gérants d’actifs et les gestionnaires de fortune considèrent l’accès à l’éducation comme un axe majeur de leurs investissements thématiques ESG.

Les nouvelles générations d’ETF thématiques sont considérées comme des stratégies actives

Alors que les ETF traditionnels ont historiquement toujours été qualifiés d’investissements « passifs », les ETF thématiques « nouvelle génération » sont de plus en plus considérés comme actifs, les investisseurs recherchant des rendements à partir de mégatendances de long terme représentées par des indices de niche. Une évolution confirmée par l’enquête, puisque 82% des investisseurs interrogés estiment que les ETF thématiques sont des stratégies actives.

BNPP AM a été pionnier en matière d’innovation ESG dans le domaine des ETF avec le lancement du premier ETF bas carbone, BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe, dès 2008. En décembre 2021, BNPP AM a fait évoluer 18 de ses ETF vers des indices ESG et Paris Aligned Benchmark (« PAB »), afin de renforcer le caractère responsable de sa gamme indicielle BNP Paribas Easy. A fin mars 2022, après ces changements d’indices, 89 % de la gamme de fonds indiciels de BNPP AM représentant plus de 17 milliards d’euros d’encours sont classés article 8 ou article 9 selon la réglementation SFDR [4]. La gamme ETF de BNPP AM inclut désormais des thèmes tels que l’économie bleue, l’immobilier vert, les infrastructures durables, les technologies médicales, l’hydrogène durable et l’économie circulaire.