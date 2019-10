BNP Paribas Asset Management (« BNPP AM ») annonce le lancement du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des actions de la zone Euro. Lancé en septembre, ce fonds vient enrichir la gamme de fonds « multi-facteurs », gérés par les équipes de gestion action quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM.

Suite aux succès des stratégies « multi factorielles » sur les actions globales, américaines et Européennes, BNPP AM continue ainsi d’étoffer son approche « multi-facteurs » destinée aux investisseurs, en se positionnant sur les actions de la zone Euro. Il vient renforcer une des gammes de fonds multi-factoriels parmi les plus importantes du marché, labellisée ISR pour six de ses fonds en avril 2019. Ce nouveau fonds vise lui aussi à obtenir la certification ISR [1], grâce à l’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans la sélection des actions.

La sélection des titres de ce nouveau fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity repose sur une approche combinant plusieurs facteurs : momentum, qualité, valorisation et faible volatilité. Elle s’appuie sur une analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché dans l’objectif d’identifier les titres présentant les meilleures perspectives de rendement tout en contrôlant un ensemble de critères de risques.

Pour Laurent Lagarde, Responsable de la gestion quantitative action de BNPP AM, « ce lancement vient renforcer l’offre de BNP Paribas Asset Management dans le domaine des fonds multi-facteurs. Les gérants de BNPP AM vont ainsi pouvoir s’appuyer sur une gamme élargie de fonds multi-facteurs, par ailleurs labellisée ISR, à destination des investisseurs en recherche de rendement. »

Gregory Taieb, Spécialiste des Investissements Quantitatifs de BNPP AM, déclare : « A travers le lancement du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity, BNP Paribas Asset Management sera en mesure de proposer aux investisseurs une offre complète en matière d’exposition multi-facteurs, tout en intégrant des critères ESG, venant ainsi répondre à la demande croissante sur ce segment. »

Caractéristiques du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity :