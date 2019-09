Pionnier dans le domaine depuis 2002, BNPP AM réaffirme son engagement et son objectif de délivrer sur le long terme des retours sur investissement durables à ses clients en faisant évoluer sa gamme phare vers une offre 100% durable. C’est une concrétisation significative de sa stratégie globale Sustainability, en ligne avec son ambition d’être l’acteur de référence de l’investissement durable.

Un processus rigoureux d’intégration des critères ESG pour l’ensemble de ses fonds

Toutes les stratégies de la gamme BNP Paribas Funds appliquent désormais les règles d’intégration ESG de BNPP AM (ESG Integration Guidelines) dans tous les processus d’investissement [1]. Cette approche d’intégration ESG est adaptée à chaque fonds en fonction des spécificités de sa classe d’actifs et de sa zone géographique.

La mise en œuvre de ces règles d’intégration est supervisée par le Comité de validation ESG qui approuve les méthodologies d’intégration ESG proposées par les équipes de gestion.

A titre d’exemple, les fonds multi-facteurs, dont 6 ont obtenu le label ISR, doivent avoir un score ESG supérieur de 20% à celui de leur indice de référence et ont pour objectif de réduire de 50% leur empreinte carbone par rapport à leurs benchmarks.

En complément du processus d’intégration ESG, tous les fonds de la gamme respectent également la politique “Responsible Business Conduct” de BNPP AM qui reflète les dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies ainsi que les politiques sectorielles de BNPP AM.

Des fonds ISR pour aller un cran plus loin

Au sein de BNP Paribas Funds, les fonds ISR regroupent les fonds Best In Class, Multi-facteurs, Thématiques et à Impact. Leurs stratégies d’investissement plus ciblées leurs permettent notamment d’adresser les trois thématiques prioritaires définies par la stratégie globale Sustainability de BNPP AM - les « 3E » : la transition Energétique, la protection de l’Environnement, l’Egalité et la croissance inclusive.

Avec près de 10 milliards d’euros d’encours [2], BNPP AM est aujourd’hui le leader mondial des solutions thématiques durables, grâce à sa large offre sur les thématiques environnementales avec par exemple les stratégies Aqua ou Green Bonds. BNPP AM vise à renforcer son offre avec de nouveaux produits innovants et vient de lancer une nouvelle stratégie « Transition énergétique » (BNP Paribas Energy Transition) afin de répondre aux enjeux liés à la transition énergétique.

Pierre Moulin, Membre du comité exécutif et Responsable Mondial des produits et marketing stratégique de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Nous sommes convaincus qu’investir pour un avenir durable est dans l’intérêt financier à long terme de nos clients comme celui de l’économie globale. Cela doit se refléter dans notre approche d’investissement et dans nos produits car nous nous devons de proposer à nos clients des solutions permettant de générer de la valeur sur le long terme avec de meilleurs rendements ajustés du risque. Avec la gamme BNP Paribas Funds qui intègre l’ESG dans toutes ses stratégies, nous contribuons à la construction d’un monde durable. »