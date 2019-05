Il sera membre du Comité Exécutif de BNPP AM et sera rattaché à Frédéric Janbon, Administrateur-Directeur Général de BNP Paribas Asset Management holding.

Rob bénéficie de plus de 30 années d’expérience en matière de gestion d’actifs. Il occupait récemment le poste de CIO de Henderson Global Investors et exercait auparavant des fonctions de direction au sein d’UBS Global Asset Management et d’AMP Henderson Global Investors. Il fut également Directeur Associé chez Bain & Company, une banque d’investissement détenue sous forme de partnership, et démarra sa carrière dans le département actuariat de Legal & General Group plc.

Rob est diplômé de Macquarie University en Actuariat et en Statistiques ; il est aussi titulaire d’un MBA en Finance de l’Australian Graduate School of Management.

Rob sera responsable de l’organisation et de la performance des équipes de gestion de BNPP AM quelles que soient leur localisation et les classes d’actifs couvertes, en ligne avec l’ambition de BNPP AM de générer sur le long-terme des retours sur investissement durables pour ses clients. Il supervisera toutes les activités de gestion y compris la performance, les processus et la recherche, ainsi que l’intégration des critères ESG [1] au sein des processus d’investissement. Rob travaillera également en coordination avec le Global Client Group et les équipes Product & Strategic Marketing pour améliorer l’offre produits et pour favoriser le développement d’une culture d’investissement véritablement centrée client au sein de l’entreprise.

Frédéric Janbon, Administrateur-Directeur Général de BNP Paribas Asset Management holding, commente : « Par sa vaste expérience dans l’industrie de la gestion d’actifs et sa compréhension fine des tendances de marché et des besoins de nos clients, Rob contribuera au développement de notre métier, en ligne avec notre stratégie globale Sustainability. Son rôle sera déterminant pour atteindre notre ambition de générer sur le long-terme des retours sur investissement durables pour nos clients. Je suis ravi d’accueillir Rob au sein de BNPP AM et lui souhaite plein de succès dans ses nouvelles fonctions. »