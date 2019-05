BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) annonce la nomination de Gregory Taïeb en tant qu’investment specialist au sein du pôle Multi-asset, Quantitatif et Solution (MAQS) de BNPP AM. Basé à Paris, Grégory Taïeb sera rattaché à Jean-Philippe Olivier, Responsable de l’équipe Investment Specialist, et aura pour mission d’œuvrer à l’échelle internationale à la promotion des produits quantitatifs de BNPP AM, en étroite collaboration avec les équipes d’investissement et de vente.

« Nos gestions quantitatives connaissent un fort intérêt des investisseurs depuis plusieurs années, qui se matérialise par une croissance dynamique de nos encours avec 12 milliards d’euros sous gestion , déclare Etienne Vincent, Responsable des gestions global quant. L’arrivée de Grégory Taïeb vise à répondre aux questions des clients sur l’intérêt d’intégrer nos stratégies quantitatives dans l’allocation de leur portefeuille. »

« L’expertise reconnue de Grégory Taïeb en matière de gestion quantitative vient considérablement renforcer notre équipe d’investment specialists dédiée à ces stratégies, déclare Jean-Philippe Olivier. Avec l’intégration des critères ESG dans tous nos processus de gestion quantitative, il sera amené à jouer un rôle clé dans l’explication de cette transformation et de ses bénéfices à nos clients français et internationaux. »

*****

Grégory Taïeb, 39 ans, a commencé sa carrière en 2004 en tant que gérant de portefeuille multi-actifs chez State Street. D’abord affecté au bureau parisien, il rejoint ensuite le bureau de Montréal en 2007, puis celui de Londres en 2010. En 2012, Gregory revient à Paris en tant que Responsable des Solutions d’investissement. Fort de cette expérience, il est ensuite recruté par Robeco France de 2017 à 2018 en tant qu’Investment Specialist spécialisé sur les gestions quantitatives, avant de rejoindre BNPP AM en tant qu’investment specialist. Grégory est diplômé d’un Master en Finance de l’Institut Supérieur du Commerce de Paris et d’un MSc en Mathématiques appliquées aux Sciences Sociales.