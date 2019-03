Dans cette fonction nouvellement créée, Gabriel pilotera les activités de corporate governance et d’engagement auprès des entreprises de BNPP AM en Asie-Pacifique. Ces activités comprennent notamment l’identification des grands enjeux de la gouvernance d’entreprise, l’engagement et le dialogue direct avec les entreprises et la collaboration avec les pouvoirs publics sur les questions clés liées à la finance et à l’investissement durable.

Jane Ambachtsheer, Responsable Global Sustainability de BNP Paribas Asset Management, a indiqué : « Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir Gabriel au sein du Sustainability Centre car il dispose d’une expérience de plus de dix ans en matière d’engagement auprès des entreprises et de recherche en politiques publiques en Asie-Pacifique. Il a participé à de nombreuses initiatives ESG (Environnement, Social et Gouvernance), notamment concernant le changement climatique, les droits de l’homme et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Il est également membre actif de plusieurs organisations ESG dans la région et a joué un rôle déterminant pour faire évoluer les pratiques des entreprises dans la région. »

Gabriel occupait précédemment un poste de directeur général et responsable de GS SUSTAIN en Asie-Pacifique chez Goldman Sachs (GS). Au cours de ses 12 années chez GS, il a dirigé l’équipe chargée d’identifier les entreprises offrant des opportunités d’investissement de long terme ; d’évaluer la performance de celles-ci grâce à un scoring ESG propriétaire ; et d’améliorer la valorisation de grandes multinationales de la région en intégrant les facteurs ESG dans leur analyse. Gabriel a débuté sa carrière en tant qu’analyste chez Deutsche Bank.

« La création de la fonction de responsable de la corporate governance pour l’Asie-Pacifique est essentielle dans le cadre du développement de notre expertise en matière d’investissement durable dans la région. Elle consolide notre position d’asset manager leader de l’investissement durable et nous permet d’étoffer notre gamme de solutions », explique Ligia Torres, Responsable Asie-Pacifique de BNP Paribas Asset Management.

Avec l’arrivée de Gabriel, BNPP AM, acteur majeur de l’investissement responsable depuis 2002, renforce ainsi son équipe en Asie-Pacifique qui dispose également d’un spécialiste investissements ESG basé à Hong Kong, Paul Milon, et d’un analyste en obligations vertes, Xuan Sheng Ou Yong, qui a rejoint l’équipe début 2019. Ces nominations illustrent l’ambition de BNPP AM d’accélérer son développement dans ce domaine. L’entreprise est d’ailleurs récemment devenue membre du Asia Investor Group on Climate Change, une coalition qui regroupe 27 membres, à la fois gérants d’actifs et autres acteurs des marchés financiers de la région. En rejoignant ce groupe, BNPP AM peut dorénavant jouer un rôle encore plus important dans la promotion du dialogue et l’engagement avec les investisseurs, entreprises et régulateurs asiatiques dans le but de faciliter la transition vers une économie mondiale bas carbone.