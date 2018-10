BNPP AM annonce le closing de BNPP AM Euro CLO 2018 B.V., véhicule de titrisation de 411,25 millions d’euros investi dans un portefeuille diversifié de prêts syndiqués à des entreprises européennes. Il s’agit du cinquième closing de la nouvelle génération de CLO (Collateralised Loan Obligation) de BNPP AM, dont trois en Europe et deux aux États-Unis, confirmant à nouveau sa position d’acteur de premier plan dans l’univers des prêts et CLO européens.

Le portefeuille se compose principalement de prêts garantis seniors, le solde étant constitué de prêts non garantis, de prêts de second rang et de prêts mezzanine ou d’obligations corporates. 6 catégories de titres sont notées par Moody’s et Fitch Ratings et ont des niveaux de ratings différents, ce qui permet ainsi aux investisseurs de cibler leur investissement en fonction de leurs objectifs de risque/rendement.

L’opération, structurée et syndiquée par Citigroup Global Markets, a été réajustée d’une taille initiale de 360,25 millions d’euros grâce à une demande soutenue des investisseurs pendant la phase de placement.

Toutes les tranches du CLO ont été placées avec succès auprès d’investisseurs institutionnels principalement européens, américains et asiatiques. Une partie de l’émission a été conservée par BNPP AM, dont la rétention du risque verticale réglementaire, conformément à la réglementation européenne sur les exigences de fonds propres.

BNPP AM Euro CLO 2018 est géré par l’équipe Global Loans de BNPP AM, dirigée Vanessa Ritter et composée de 20 experts dédiés à New York et Paris. Cette équipe est spécialisée dans la gestion de prêts à effet de levier via les comptes gérés et CLO, et est également reconnue en tant que leader pour son expertise en financement des entreprises de taille moyenne en Europe. Elle a notamment lancé le fonds Novo en 2013.

L’équipe Global Loans fait partie du pôle de gestion Dette privée & Actifs réels créé en juin 2017, qui comprend également les expertises en gestion de prêts syndiqués, prêts directs et obligations privées, de dettes immobilière et infrastructure, la finance structurée et la plateforme alternative de prêts directs aux PME. Le pôle de gestion Dette privée & Actifs réels compte environ 50 professionnels de l’investissement.

David Bouchoucha, Responsable du pôle de gestion Dette privée & Actifs réels de BNP Paribas Asset Management, a déclaré : « Le succès du placement de BNPP AM Euro CLO 2018 confirme notre position de leader du marché des emprunts à effet de levier et notre volonté de devenir un émetteur régulier de CLO. Cette démarche s’inscrit dans notre stratégie globale visant à offrir une gamme complète de solutions de dette privée, en adéquation avec les besoins de nos clients. »

Notations des titres émis par BNPP AM EURO CLO 2018 B.V.