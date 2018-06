Ce prêt permettra de soutenir le développement et la croissance d’une société de recrutement basée dans l’ouest de l’Angleterre.

La plateforme alternative pan-européenne de prêts aux PME a été lancée en 2017 par BNPP AM à Londres. L’équipe, dirigée par Stéphane Blanchoz, qui possède une expertise éprouvée des activités de direct lending, a été renforcée avec l’arrivée d’une douzaine de professionnels aux parcours variés. L’an dernier, la plateforme a noué un partenariat stratégique avec Caple, une société spécialisée dans financements alternatifs aux PME européennes qui collabore avec un réseau de partenaires locaux comprenant des experts-comptables et des conseillers financiers dans le but de faciliter le financement des PME. Le premier prêt octroyé par cette plateforme a été initié par Caple.

Grâce à cette structure, BNPP AM offre à ses clients un accès unique au marché des prêts directs aux PME en tant que classe d’actifs à part entière. BNPP AM bénéficie d’un avantage compétitif grâce à l’organisation de sa plateforme d’origination et à un process industriel d’évaluation des crédits. BNPP AM dispose également d’une capacité financement interne permettant d’octroyer des prêts de 500 000 à 5 millions de livres sterling ou d’euros.

La plateforme est actuellement opérationnelle au Royaume-Uni où le premier prêt a été finalisé et où la nouvelle stratégie d’investissement sera prochainement offerte aux investisseurs. Le même modèle sera ensuite déployé en Europe continentale.

La plateforme alternative pan-européenne de prêts aux PME fait partie de l’équipe Dette Privée et Actifs Réels, dirigée par David Bouchoucha, l’un des quatre pôles de gestion de BNPP AM. Elle compte 50 professionnels et offre un accès unique aux prêts directs - pour les entreprises, les infrastructures et les projets immobiliers. Grâce à un sourcing d’actifs efficace et un processus d’investissement rigoureux, elle permet d’offrir des solutions sur mesure aux investisseurs.

Stéphane Blanchoz, responsable de la plateforme alternative pan-européenne de prêts aux PME au sein de BNP Paribas Asset Management a déclaré : « La finalisation de ce premier prêt marque une étape importante dans le développement de la plateforme alternative de prêts aux PME de BNP Paribas Asset Management. Elle est l’aboutissement de plusieurs mois de travail de nombreuses équipes tant au sein de BNPP AM qu’en externe. BNPP AM a de fortes ambitions et entend développer son expertise de prêts aux PME, notamment en Europe continentale, afin d’offrir aux investisseurs une gamme de produits d’investissement attrayants et innovants. »