Depuis 1993, le groupe Oceanis, implanté en Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, au cœur de la région particulièrement dynamique des Pays de la Loire, accompagne les entreprises et collectivités locales dans la mise en œuvre de leur système d’information et la valorisation de leur capital numérique autour de trois grands axes : (1) l’implémentation et l’exploitation d’infrastructures, systèmes, réseaux et télécommunications, (2) le développement d’applications spécifiques et de logiciels, ainsi que (3) l’infogérance et l’externalisation de tout ou partie du système d’information. Oceanis dispose notamment d’une forte connaissance des AS400 : Infrastructure as a Service (IaaS) sur des serveurs dédiés ou mutualisés (Windows, Linux, AS400).

Forts d’un portefeuille de plus de 300 clients regroupant des PME, TPE et ETI, qui ne cesse de croître depuis sa création, et d’un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros en 2020, Oceanis et ses 36 collaborateurs rejoindront officiellement BLUE et adopteront son nom et ses couleurs, le 11 mai 2021.

Nicolas Boittin, fondateur et PDG de BLUE, déclare : « BLUE et Oceanis partagent une même vision du Cloud, un réseau de partenaires commun, ainsi qu’un socle numérique autour de VMware. Oceanis porte également les valeurs de proximité, de fiabilité et d’excellence opérationnelle dans son ADN, qui sont pour nous gage de confiance et de qualité de toute relation client et de cohésion interne. Je suis impatient d’accueillir nos nouveaux collaborateurs dont les expertises et les talents conjugués aux nôtres constituent un atout formidable et un levier stratégique certain pour accompagner notre dynamique et servir nos clients et partenaires, actuels et à venir. Cette acquisition constitue en effet la première étape d’une série à venir, toutes essentielles à l’accélération de la stratégie de BLUE sur l’arc Grand Ouest. »

Quilvest Capital Partners, Bpifrance et Crédit Mutuel Equity ont épaulé BLUE tout au long de cette acquisition pleine de sens pour le développement de ses offres de réseaux Très Haut Débit et de solutions Cloud à destination des TPE, PME et ETI de l’arc Atlantique.