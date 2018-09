Dans le cadre de cette opération, la compagnie d’assurance a été reprise par Cardif Lux Vie. La transaction a été approuvée par les autorités de régulation compétentes.

« Nous nous réjouissons d’avoir réussi à finaliser cette acquisition importante dans les délais prévus. La décision de renforcer encore davantage les positions de notre Groupe dans les secteurs de la banque privée et de l’assurance au Luxembourg reflète notre volonté de jouer un rôle actif dans le développement du secteur financier luxembourgeois. Nous sommes heureux d’accueillir les collaborateurs qui rejoignent notre Groupe, ainsi que nos nouveaux clients qui auront accès à l’expertise internationale des métiers Wealth Management et Assurance du Groupe BNP Paribas, » déclare Geoffroy Bazin, Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg, Président du Comité exécutif de BGL BNP Paribas et Président du Conseil d’administration de Cardif Lux Vie.

« Dans un contexte de consolidation du marché de la banque privée, cette acquisition qui représente pour la banque privée 5,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion, nous permet de renforcer notre positionnement au Luxembourg sur le segment des grands entrepreneurs européens et permettra de créer des synergies », précise Vincent Lecomte, Co-CEO de BNP Paribas Wealth Management. « Nous allons ainsi enrichir la gamme de services pour proposer à cette nouvelle clientèle nos offres différenciantes, notamment en private equity, gestion sous mandat et financement et faire bénéficier à nos clients des expertises du Groupe, telles que la banque d’investissement ou l’offre immobilière. »