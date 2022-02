Avocate au barreau de Paris et Beyrouth, Mary Serhal conseille tant des fonds d’investissement et des grands groupes, que des institutions financières, banques et fonds de dette. Elle dispose d’une expertise de pointe dans la réalisation d’opérations nationales et transfrontalières de financements d’acquisitions (en ce compris dans le cadre de LBO ou d’OPA), de financements corporate et de restructurations.

« Je suis ravie de rejoindre BERSAY. Mon expertise en financement d’acquisitions se concilie parfaitement avec les objectifs de développement du cabinet. La culture entrepreneuriale et le haut niveau d’expertise des équipes, avec lesquelles beaucoup de synergies sont possibles, n’ont fait que confirmer ma décision de rejoindre ce cabinet français très qualitatif », déclare Mary Serhal, associée.

Avant de rejoindre BERSAY en février 2022, Mary Serhal a exercé au sein des cabinets Gide à Paris, Simmons & Simmons et White & Case à Doha, puis Clifford Chance à Paris. Elle est diplômée de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (maîtrise en droit), l’Ecole Supérieure des Affaires de Beyrouth (Master II en Business Administration), et de HEC Paris (Master II Law and International Management).

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mary au sein de notre nouveau département Financement. Son expérience et savoir-faire très réputés en opérations de financement d’acquisitions vont nous permettre de continuer notre croissance sur le marché du LBO et Private Equity. A nouveau, BERSAY attire des talents de premier plan en provenance de cabinets internationaux », affirme Jérôme Bersay, associé fondateur du cabinet BERSAY.

Cette nouvelle arrivée porte le nombre d’associés à 14, dont 7 femmes et 7 hommes, faisant de BERSAY un acteur français indépendant de premier plan qui continue à attirer des talents provenant de grands cabinets internationaux.