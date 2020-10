BDL Transition, fonds labellisé ISR sur les actions européennes, est désormais disponible à partir du 01/10/2020.

BDL Capital Management lance la version Long Only du fonds BDL Transition. Il s’agit d’un fonds multithématique sur la Transition ESG. Les 5 grands thèmes sont l’énergie, le digital, la mobilité, la santé et l’économie ; en ligne avec les principaux Objectifs de Développement Durable établis par l’ONU. Le fonds investit dans les meilleurs acteurs pour chacune des thématiques et pour chaque secteur d’activité.

La sélection des entreprises éligibles au fonds BDL Transition repose sur trois piliers : la qualité du modèle économique de l’entreprise, l’analyse extra financière et la valorisation.

Avec 16 personnes à la gestion et plus de 1000 sociétés rencontrées par an, BDL Capital Management a l’un des plus larges dispositifs d’analyse des entreprises en Europe. « Nous allons au-delà des informations fournies par les bases de données avec notre système de notation propriétaire QIRA, qui permet d’effectuer l’étude détaillée des pratiques ESG des entreprises susceptibles d’intégrer le fonds BDL Transition. » explique le co-gérant Laurent Chaudeurge.

« Nous souhaitons aussi influencer la stratégie des entreprises pour les accompagner dans leur Transition. Pour cela, nous engageons le dialogue directement avec leurs directions générales. Nous avons également alerté certaines sociétés sur leurs pratiques ESG à travers l’envoi de lettres, toutes les entreprises nous ont répondu et ont souhaité engager un dialogue avec nous. » précise Jean Duchein, co-gérant du fonds.

Le fonds est co-géré par Jean Duchein et Laurent Chaudeurge.