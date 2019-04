Le fabricant vosgien va financer une nouvelle ligne de production

BB Distribe, la PME vosgienne, qui produit des couches bébé, a fait appel au financement participatif pour financer l’ouverture d’une nouvelle ligne de production. Le million d’euro recherché a été levé en 33 secondes auprès de 323 investisseurs particuliers via la plateforme européenne de prêt aux PME Look&Fin.

Grâce à ses couches bébé contenant zéro trace de produit chimique et zéro trace de pesticide, BB Distribue attire de plus en plus de clients et réalise déjà 50% de ses ventes à l’étranger sous les marques Fixies, Bio Baby, Bibou ou bien encore Joone. Elle est l’une des deux seules entreprises françaises à fabriquer des couches.

En octobre dernier, cette PME de 40 salariés, au CA de près de 10 millions €, est arrivée en tête pour la deuxième année consécutive de l’enquête du magazine 60 millions de consommateurs comme meilleur fabricant de couches bébés.

Le crowdlending, un complément à Bpifrance et aux banques

La PME, qui a enregistré une croissance de 30% en 2018, doit augmenter ses capacités de production au plus vite pour répondre à la demande grandissante de ses clients.

L’investissement total pour l’ouverture de cette nouvelle ligne de production a été budgété à hauteur de 4,5 millions d’euros.

Pour réaliser cet investissement, l’entreprise a obtenu un crédit auprès Bpifrance et du CIC ainsi que des subsides auprès de la Région Grand-Est et du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) pour un total de 3,5 millions d’euros. Afin de finaliser son tour de table, le fabricant avait besoin d’une dernière ligne de crédit. Il a donc fait le choix de se tourner vers le financement participatif via la plateforme Look&Fin à hauteur d’1 million d’euros.

Pourquoi le choix du crowdlending ?

Laurent et Christiane Andrès, les fondateurs et dirigeants de BB Distribe déclarent : « Nous avons eu envie de tester le prêt participatif car cette solution alternative rejoint les valeurs de notre entreprise. Nous nous sommes tournés vers Look&Fin car cette plateforme a accompagné de nombreux projets d’entreprises familiales de cette taille avec succès. Nous sommes très heureux de constater que sa communauté de prêteurs se soit mobilisée si rapidement, preuve qu’elle aussi, nous soutient dans notre action, celle de proposer aux jeunes parents des produits plus respectueux du bien être et de la santé de leurs bébés ».

BB Distribe, un acteur Made in France

La société BB Distribe, spécialisée dans la fabrication de changes pour bébé, a vu le jour en 2011 via la reprise des activités de la société Riboth-Novacare par Monsieur et Madame Andrès qui souhaitaient lancer leur propre marque écologique de changes pour bébé « Bio Baby ». Depuis l’entreprise s’est fortement développée. BB Distribe emploie plus de 40 personnes dans les Vosges et dispose d’une usine de près de 20.000m2.

En 2018, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 9,5 millions € en croissance de près de 30% par rapport à 2017 et tournait à pleine capacité. BB Distribe produit 58% de son volume pour des marques distributeurs et 42% sous ses marques propres (Fixies, Bio Baby et Bibou). Parmi les marques des distributeurs produites, l’entreprise compte notamment la récente marque Joone.

Suite aux récents constats de la dangerosité de la présence de substances toxiques dans ce type de produit, BB Ditribe, qui garantit la neutralité complète des matières premières utilisées, a su se démarquer notamment avec le coup de pouce du Magazine 60 millions de consommateurs et attire donc de plus en plus de clients et réalise déjà 50% de ses ventes hors de France.