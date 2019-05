Fondée en 2002 à Monaco par Roberto Mengozzi, ITAL PASSION est un importateur et distributeur de produits alimentaires italiens à destination principalement de la grande distribution. Le savoir-faire de la société repose sur sa capacité à identifier et à animer un panel de fournisseurs, en Italie, constitué de TPE et PME souvent familiales, afin d’offrir à ses clients un assortiment complet de produits qualitatifs typiques des différents terroirs de la péninsule italienne et de la Sicile.

La société propose ainsi une large gamme de références sous ses propres marques (telles que Florelli pour les sauces, les antipasti, les gressins et les huiles, Toscoro pour les vinaigres, Artesani pour les pâtes) mais également sous marques de distributeurs. Elle a développé en 2017 une gamme de produits bio qui rencontre un franc succès. ITAL PASSION a réalisé près de 50 M€ de chiffre d’affaires en 2018.

Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, ITAL PASSION ambitionne d’accélérer son développement en France et à l’export, par la montée en puissance de nouvelles gammes de produits (gamme « bio », rayon frais) et des opérations de croissance externe.

Roberto Mengozzi, Président de ITAL PASSION, déclare : « J’ai été sensible au professionnalisme et au dynamisme des équipes d’Azulis Capital et Arkéa Capital, leur connaissance des enjeux de l’agro-alimentaire nous permettra de continuer notre développement dans les années à venir sur l’univers des produits italiens. La qualité et la fiabilité de nos produits, nos équipes commerciales dédiées, notre nouvelle plateforme de marque sont autant de forces pour atteindre nos objectifs à court et moyen termes. Les équipes d’Azulis Capital et Arkéa Capital seront des précieux atouts dans la structuration de la société et dans notre capacité à réaliser des croissances externes. »

Pierre Jourdain, Président du Directoire d’Azulis Capital, déclare : « Roberto Mengozzi et son équipe ont su répondre à une attente forte des consommateurs français à la recherche de produits typiques de la gastronomie italienne en s’appuyant sur leur connaissance intime des PME alimentaires de la péninsule et de Sicile. Nous sommes convaincus qu’Ital Passion dispose encore d’un fort potentiel de développement en continuant à élargir son sourcing, en proposant de nouveaux produits adaptés aux goûts français et en renforçant sa présence dans les différents canaux de distribution. »

Cyril Miller, Directeur Régional chez Arkéa Capital reprend : « Nous sommes particulièrement fiers de soutenir cette opération d’OBO, et d’apporter notre concours à Roberto Mengozzi et ses collaborateurs dans leurs ambitions de développement. La perspective d’accompagner dans la durée cette entreprise exigeante constitue une grande satisfaction, et s’inscrit parfaitement dans le positionnement d’Arkéa Capital, investisseur patient impliqué auprès des PME et ETI régionales à fort potentiel. »