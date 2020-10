EXTENDAM élargit son équipe de direction et nomme Aymeric Oudin, Directeur Général Adjoint. Il contribuera au pilotage de la stratégie et du développement comme au déploiement des partenariats institutionnels de la société de gestion.

« Je suis très heureux de rejoindre EXTENDAM, leader européen du capital investissement dans l’hôtellerie, et de participer à son développement stratégique auprès d’investisseurs et partenaires institutionnels en Europe. EXTENDAM a constitué un portefeuille unique en Europe et dispose d’un fort potentiel, dans un nouveau cycle particulièrement favorable à l’investissement », déclare Aymeric Oudin, nouveau Directeur Général Adjoint d’EXTENDAM.

Aymeric Oudin, 50 ans, est Ingénieur des Mines, diplômé de l’Ecole Polytechnique, de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et de Sciences Po Paris. Il a débuté sa carrière à l’Inspection des finances puis à l’Autorité de contrôle prudentiel et de régulation, avant de rejoindre la Direction générale du Trésor. En 2003, il intègre l’équipe de direction de SCOR puis entre au comité exécutif d’Aviva France. En 2010, il rejoint la direction générale de MACSF puis EY en tant que Senior Advisor pour les services financiers.