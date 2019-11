Face à l’augmentation de la population mondiale et une conscience environnementale en constante progression, le secteur de l’agriculture doit désormais s’adapter pour proposer une production alimentaire plus respectueuse de l’environnement tout en garantissant des quantités suffisantes et une qualité nécessaire. Pour accompagner cette transition, la startup corrézienne AXIOMA, qui développe et commercialise des biosolutions destinées à optimiser naturellement les productions agricoles lève des fonds et recherche 1,5 millions d’euros en capital auprès d’investisseurs.

UNE PRISE DE CONSCIENCE NÉCESSAIRE

Selon les Nations Unies, la population mondiale passera de 7,7 à 9,7 milliards d’habitants en 2050, et l’une des principales préoccupations face à cette forte croissance sera celle de l’alimentation.

L’augmentation de la production agricole est donc nécessaire mais doit prendre en compte les limites rencontrées aujourd’hui par les agriculteurs : dépendance aux pesticides, sols surexploités ou encore scandales sanitaires. Il est donc désormais nécessaire d’adapter notre mode de production alimentaire tout en garantissant qualité et quantité des productions, en témoigne d’ailleurs la propension des consommateurs à consommer de plus en plus des produits issus de l’agriculture biologique et/ou locale.

Mais cette transition ne doit pour autant pas se faire au détriment des agriculteurs, elle doit se faire avec les agriculteurs et les filières.

DES BIOSOLUTIONS INSPIRÉES DE LA NATURE, RÉVÉLÉES PAR AXIOMA

Face à ce constat, l’entrepreneur Anthony Bugeat a lancé Axioma en 2012. La startup développe des solutions répondant aux besoins d’une agriculture durable et raisonnable grâce à des biosolutions, à base d’agencements complexes de plantes, et produites en France.

Ces solutions, certifiées bio à 95% ont ainsi été adaptées aux différents types de culture : vignes, céréales, fruits et légumes, etc. et permettent une meilleure assimilation des nutriments nécessaires à la croissance des plantes et une meilleure résistance au stress abiotique.

Les biosolutions d’Axioma permettent ainsi d’être combinées aux produits conventionnels utilisés par les agriculteurs pour réduire progressivement l’utilisation de ces produits chimiques. Cette combinaison apporte un vrai gain pour l’agriculteur tant sur le plan économique que sanitaire et environnemental.

Le savoir-faire unique d’Axioma a été reconnu au niveau européen.

En effet, depuis sa création en 2012, Axioma a obtenu 5 Autorisations de Mise sur le Marché pour ses produits Biostimulants, leurs permettant d’être référencés, prescrits et vendus chez les distributeurs. Outre de très beaux retours médiatiques, et citée parmi les 200 entreprises de solutions Agtech les plus innovantes du monde, Axioma bénéficie également de déjà plus de 600 agriculteurs utilisateurs de sa gamme de produits.

DE L’HOMOLOGATION À L’INDUSTRIALISATION

Après une première levée de fonds de 500K € sur Sowefund en 2017 qui lui a permis de développer des partenariats industriels importants et de tester sa commercialisation, Axioma ouvre de nouveau son capital aux investisseurs et recherche 1,5 Millions d’euros pour des recrutements sur les parties commercialisation et production, l’acquisition d’une usine de production lui permettant de passer d’une production annuelle de 10 000 litres en 2018 à 500 000 litres en 2022 ainsi que la généralisation d’autorisations de mise sur le marché au niveau international.

3 CHIFFRES CLÉS :

10 ans de R&D​

350K€ de chiffre d’affaires

5 autorisations de mise sur le marché

« Après avoir accompagné Axioma une première fois en 2017 sur Sowefund, nous sommes ravis de pouvoir réitérer avec cette deuxième levée de fonds afin de proposer à notre communauté d’investir dans un projet aux enjeux environnementaux majeurs, sur un secteur important en France. L’évolution de nos modes de production, et donc de consommation nous concerne tous, et pouvoir y participer en soutenant financièrement une société comme Axioma est une très belle opportunité. » indique Georges Viglietti, Président de Sowefund.

« Déjà sept ans que nous travaillons à la conception et à l’homologation de nos produits biostimulants. 2019 est une grande année pour Axioma car c’est l’année qui nous a permis d’accéder au marché grâce à l’obtention de nos autorisations de mises sur le marché (AMM). Depuis deux ans, en parallèle de nos démarches réglementaires, nous avons tissé des relations étroites avec des partenaires industriels mais également distributeurs afin d’être pleinement opérationnel lors des obtentions d’AMM. C’est désormais chose faite et nous allons maintenant nous engager totalement dans le développement commercial de nos innovations en France et à l’international. » précise Anthony Bugeat, fondateur de Axioma France.