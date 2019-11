Gilles Frisch, vient renforcer l’équipe de gestion et accompagner la croissance d’Axiom AI (1,4 milliard d’euros sous gestion).

Avec 26 ans d’expérience en gestion d’actifs, il rejoint le bureau de Paris en tant que Gérant de Portefeuille, et aura pour mission de gérer un nouveau fonds Long/Short Credit, dont le lancement est prévu début 2020.

Gilles, était auparavant responsable du pôle de gestion High Yield chez Swiss Life Asset Managers, société au sein de laquelle il a exercé de 2010 à 2019, où il a été recruté pour optimiser la gestion High-Yield.

Gilles Frisch a commencé sa carrière en 1993 en tant qu’analyste quantitatif chez Société Générale puis chez Paribas Capital Markets avant de rejoindre Transoptions finance en tant que trader d’options exotiques. En 1996, Gilles a intégré Dexia Asset Management, où il occupait le poste de gérant de portefeuilles alternatifs avant de devenir gérant senior Corporate Credits en 2000 et d’être nommé directeur de gestion Arbitrage de Crédit en 2003. Diplômé de l’école Polytechnique et de l’ENSAE, Gilles a géré des fonds souvent primés pour leurs innovations. Il est également titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).

Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir Gilles au sein de notre équipe. Gilles dispose d’une « solide expérience en crédit High-Yield. Son arrivée complète les compétences de l’équipe en gestion Long Short et nous permettra d’étendre la gamme Axiom à l’univers des corporates », se félicite David Benamou, directeur des investissements.