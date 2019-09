Ancien responsable des fonds de crédit synthétique au sein de la société RiverRock European Capital Partners, avec 20 ans d’expérience, Bedis rejoint le bureau de Londres, au sein duquel il aura pour mission de gérer, avec Laurent Henrio, le fonds Axiom Credit Opportunity.

Lancé en décembre 2018, Axiom Credit Opportunity - dont l’encours avoisine les 100M EUR - vise un rendement net annuel de 12% et un ratio de Sharpe supérieur à 2. Ce fonds non-directionnel est investi dans des dérivés de crédit. La stratégie est axée sur deux sources d’opportunités : capturer la valeur provenant des anomalies structurelles de prix sur le marché de dérivés de crédit et capturer l’opportunité issue de la réglementation en vigueur qui oblige les banques à céder des risques pour améliorer leur retour sur fonds propres.

Bedis Gharbi, était auparavant en charge de la gestion du portefeuille des corrélations de crédit à la Deutsche Bank, qu’il a rejoint en 2009, avant d’être nommé responsable des fonds crédit chez RiverRock à Londres en 2015.

Bedis a commencé sa carrière en 1999 chez SG Capital Markets dans le département de crédit exotique où il était en charge de la gestion du portefeuille des corrélations de crédit et du trading de CDS. Il a ensuite occupé le poste de Responsable du desk de corrélations et CVA chez RBC Capital Markets (2005-2007) avant de devenir gérant de portefeuille crédit chez SPQR Capital. Bedis est diplômé de l’École Polytechnique et de l’ENSAE.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Bedis à un moment important de la vie de la société. Son arrivée, qui vient renforcer les capacités de l’équipe en matière de gestion alternative, permettra d’accélérer notre croissance sur ce segment du marché », déclare David Benamou, directeur des investissements.