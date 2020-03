« Axiom Credit Opportunity est un fonds RAIF luxembourgeois, non régulé, non-éligible aux fonds UCITS, à liquidité mensuelle avec préavis d’un mois et distribué à une clientèle avertie. Les marchés de dérivés de crédit connaissent une situation exceptionnelle par la magnitude des décalages des indices et part une forte illiquidité sur la grande majorité des instruments de dérivés complexes (en dehors des indices et des CDS single names).

Axiom a reçu pour le fonds Axiom Credit Opportunity des intérêts acheteurs importants pour la valeur liquidative du 31 mars. Compte tenu de la dislocation des marchés de dérivés de crédit, établir une valeur liquidative fiable pour recevoir ces souscriptions nous paraît impossible. Dès lors, la suspension des souscriptions et des rachats nous semble la seule option professionnelle afin de garantir l’égalité des investisseurs.

Cette suspension est temporaire et sera levée dès que les conditions de marché le permettront. » explique la direction d’Axiom Ai via un communiqué.