Axiom Alternative Investments, société de gestion basée à Paris et à Londres annonce la nomination de sa Responsable ESG : Laura Ramirez. Avec plus de 6 ans d’expérience dans le secteur de la Finance durable, Laura a dirigé plusieurs projets visant à intégrer les problématiques liées au climat dans la création de produits financiers mais aussi dans les processus d’investissement pour le compte de divers investisseurs.

Laura sera responsable de l’intégration de la politique ESG dans la gestion des portefeuilles et de l’analyse ESG pour les équipes de recherche et de gestion d’Axiom AI.

Laura Ramirez a occupé précédemment le poste de Responsable des marchés émergents chez 2Degrès Investing Initiative, un groupe de réflexion, rassemblant des experts spécialisés dans la « finance climat », au sein duquel elle a occupé plusieurs fonctions de 2016 à 2021 parmi lesquelles Analyste, Chef de projet, Manager des programmes Marchés émergents puis Responsable des Marchés émergents.

Dans le cadre de son travail avec des autorités de contrôle et des associations professionnelles du secteur financier, Laura a piloté l’évaluation de l’exposition aux risques climatiques de portefeuilles d’investissement. Elle a aussi activement contribué au développement de la première norme internationale sur la « finance climat » (ISO 14097). Laura Ramirez a commencé sa carrière en 2013 à Stuttgart chez Robert Bosh GmbH au Contrôle interne R&D. Elle a ensuite rejoint en 2015 le Ministère de la Transition Energétique et de la Solidarité en tant que Chargé de mission Finance durable, au sein duquel elle a été co-auteur du rapport « Sustainability Reporting in the Financial Sector »

Laura Ramirez a rejoint Axiom AI en avril 2021 et sera en charge de la mise en œuvre de la politique d’investissement ESG mais aussi de la recherche ESG et du volet climat. Elle devra piloter par ailleurs l’activité d’engagement des entreprises de l’univers d’investissement d’Axiom AI sur les sujets Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.

Laura est titulaire d’un Master en finance et économie obtenu en 2015 à l’Université de Tübingen en Allemagne. Diplômée de Rosario University (Bogota – Colombie), elle a obtenu deux licences une en Economie et une en Commerce international.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Laura au sein de l’équipe. Les banques européennes, principal univers d’investissement d’Axiom, ont un rôle clé à jouer dans le financement de la transition énergétique et les objectifs fixés par les accords de Paris. L’expérience et les compétences de Laura seront au centre du processus d’investissement de notre gamme financière au cours des prochaines années. » souligne David Benamou, Associé-Gérant d’Axiom AI.

« Je suis particulièrement heureuse de rejoindre Axiom AI, une société de gestion reconnue pour son expertise sur le secteur financier, afin de leur apporter mes connaissances dans le domaine ESG ainsi que sur les problématiques liées au climat. Je me réjouis de travailler aux côtés de spécialistes pour améliorer l’analyse et les pratiques ESG dans un secteur qui est souvent passé sous les radars en raison de son impact direct relativement faible sur l’environnement, mais qui pourtant peut être l’un des principaux moteurs de la réalisation d’objectifs majeurs tels que ceux de l’Accord de Paris. » ajoute Laura Ramirez, Responsable ESG.